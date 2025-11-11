RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

IMM hace perforaciones en 18 de Julio: MTOP encargó análisis para conocer viabilidad de construcción subterránea

"Con el análisis de las muestras se verá el estado del piso y las posibilidades que puedan haber de hacer alguna obra", explicó Viana, de la IMM.

Funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IMM) realizan ensayos geotécnicos en la avenida 18 de Julio de Montevideo, por encargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El objetivo de estos ensayos es "conocer el estado rocoso del subsuelo" de la principal avenida de la ciudad, indicó Marcelo Viana, coordinador de Redes de Infraestructura de la Intendencia de Montevideo. Fuentes del MTOP confirmaron que se estudia la viabilidad de construcción subterránea en el centro.

Viana también señaló que se replican estos "cateos" en seis puntos de la ciudad. En Plaza de Los Treinta y Tres y en 18 de Julio y Brandzen ya se realizó. Están pendientes los de Plaza Eduardo Fabini, 18 de Julio y Convención y 18 de Julio y Paullier.

"La intención es darle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la información. Nosotros desde la Intendencia coordinamos las tareas en exclusividad para no interferir con los servicios públicos, UTE, OSE, Antel, pero es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, después con el análisis de las muestras se verá el estado del piso y las posibilidades que puedan haber de hacer alguna obra", explicó Viana.

La tarea consiste en hacer un pozo de unos 20 metros de profundidad y unos 20 centímetros de diámetro, para extraer una muestra del suelo, que se envía para análisis en laboratorio de Facultad de Ingeniería.

"La información del piso es importante para muchas decisiones a nivel obra", remarcó Viana.

