Robo piraña en joyería de Pando: dos delincuentes en moto con cascos y pasamontañas se llevaron relojes y joyas

Dos delincuentes con cascos y pasamontañas y en una moto sin matrícula robaron en una joyería de Pando. El hecho ocurrió minutos después de las 10 de la mañana en el comercio ubicado en calle César Piovene en el centro de la ciudad.
Se bajaron y sin exhibir armas de fuego, comenzaron a romper los vidrios de las vidrieras y los mostradores. La propietaria de una tienda al lado se percató del asalto y en la impotencia tomó un termo con agua caliente para tratar de detenerlos.
La dueña de la joyería, Sandra Fernández, contó a Subrayado que los delincuentes ya habían estado merodeando en el comercio, dieron la vuelta a la manzana y esperaron a que no hubiera nadie frente a las vidrieras para comer el atraco.
En modo piraña, se bajaron de la moto y sin exhibir armas de fuego, comenzaron a romper los vidrios de las vidrieras y los mostradores. Se llevaron relojes y joyas. En ese momento, había una empleada en el local, que atinó a protegerse y a gritar en pedido de ayuda.
La propietaria de una tienda ubicada al lado sintió los gritos y cuando salió a ver lo que ocurría, se percató del robo y en la impotencia tomó un termo con agua caliente para tratar de detener a los delincuentes, que fugaron el lugar en la moto.
