Familias de escuelas 123 y 55 no se enteraron que no había clases en estos centros y fueron con los niños: "No avisaron"

Las escuelas 123 y 55 -donde se generaron las agresiones el miércoles pasado- no retomaron las clases este martes, como las demás instituciones tras el paro, pero hubo familias que no se enteraron y concurrieron con los niños.

"No avisaron a nadie, porque yo he visto que ha venido gente", dijo Estela, una bisabuela que fue con sus bisnietos hasta el local estudiantil. "Yo ayer no lo traje, porque sabía que no había clase. Jueves, viernes y lunes. Pero después escuché de noche y dijeron que sí, que se reintegraban hoy", agregó. Sí les están entregando viandas.

Las clases no se retomaron en estos centros educativos porque se realizó en la jornada una reunión con docentes en Dirección de Primaria para reflexionar luego de lo ocurrido el miércoles, cuando se generó una trifulca en la escuela.

Este martes hay un patrullero del PADO afuera de la escuela, por prevención.

