Quinto condenado por caso del laboratorio de hachís; tenía una empresa de cannabis medicinal

Hay un quinto condenado en la causa que investiga el laboratorio de hachís en Uruguay. Se trata de un empresario de cannabis medicinal, que tenía una empresa de fachada para tapar la producción de hachís, y que ahora deberá cumplir 24 meses de libertad a prueba, con los seis primeros con arresto domiciliario total.

Los delitos que se le imputaron y por los cuales se lo condenó son: “asociación para delinquir agravada en concurso fuera de la reiteración con un delito de acto preparatorio de producción de sustancias estupefacientes (concretamente hachís).

Por este hecho fueron condenadas cuatro personas a comienzos de la semana, informó el Ministerio del Interior en una conferencia de prensa el martes.

El director de Investigaciones, Julio Sena, detalló que la investigación comenzó en mayo, luego de que la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha recibió información sobre ingreso irregular de productos para la elaboración de estupefacientes.

Tras esto y el trabajo coordinado en la Policía, “se logró la identificación de un grupo criminal organizado totalmente local, desde su administración, con la participación de ciudadanos extranjeros, que estaban produciendo o en vías de producción de hachís”.

Este domingo, hubo un allanamiento cerca de Juan Soler, en San José, donde se desbarató el laboratorio.

Allí, los detenidos fueron cuatro. Dos brasileños y dos uruguayos, uno de ellos estudiante de bioquímica, que “estaba encargado de comandar la producción de la sustancia”, indicó el director de Investigaciones, pero aclaró que son todos “integrantes de la organización de rango medio-bajo”.

Otros allanamientos fueron en zona rural de Canelones.

Aparte de los 4500 kilos de cannabis, se incautó 46 kilos de resina hachís y más de 20.000 plantines de cannabis. También elementos como prensa, sobadora y máquina de envasado al vacío.

“De acuerdo a los indicios que tenemos, es una producción para consumo en el exterior, generalmente algunos estados de Brasil”, aclaró.