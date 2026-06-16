El meteorólogo Nubel Cisneros anunció para este jueves desmejora en las condiciones del tiempo con lluvias y algunas tormentas, el viernes llegan a la zona sur del país.
"Buenas temperaturas" y aumento de nubosidad, lluvias y "algunas tormentas"; posteriormente vuelve el frío
El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que el mismo viernes mejoran las condiciones y vuelve a bajar la temperatura; el fin de semana estará libre de lluvias, pero permanecerá nublado.
Para este miércoles se prevén "buenas temperaturas durante el día, pero en la noche vuelve a descender".
El jueves la temperatura será más elevada con aumento de nubosidad. A partir de la tarde-noche comienza a desmejorar por la zona litoral y norte. "Lluvias, lloviznas y no se descarta alguna tormenta", destacó.
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Comienzo de semana con persistencia de lluvias, niebla y tiempo que va de frío a fresco
El mismo viernes mejoran las condiciones y vuelve a bajar la temperatura, por lo que el fin de semana estará libre de lluvias, pero permanecerá nublado.
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