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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

"Buenas temperaturas" y aumento de nubosidad, lluvias y "algunas tormentas"; posteriormente vuelve el frío

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que el mismo viernes mejoran las condiciones y vuelve a bajar la temperatura; el fin de semana estará libre de lluvias, pero permanecerá nublado.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció para este jueves desmejora en las condiciones del tiempo con lluvias y algunas tormentas, el viernes llegan a la zona sur del país.

Para este miércoles se prevén "buenas temperaturas durante el día, pero en la noche vuelve a descender".

El jueves la temperatura será más elevada con aumento de nubosidad. A partir de la tarde-noche comienza a desmejorar por la zona litoral y norte. "Lluvias, lloviznas y no se descarta alguna tormenta", destacó.

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El mismo viernes mejoran las condiciones y vuelve a bajar la temperatura, por lo que el fin de semana estará libre de lluvias, pero permanecerá nublado.

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