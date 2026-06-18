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Barrio borro

Quedó filmado en cámaras corporales el allanamiento que terminó con un adolescente abatido, dice Ministerio del Interior

Además, el Ministerio del Interior señaló que el arma incautada al adolescente era una Glock modificada para lograr una mayor capacidad de fuego.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un allanamiento terminó con un adolescente de 16 años abatido en el barrio Borro este jueves y el procedimiento quedó filmado en cámaras corporales que utilizaron los policías, informaron desde el Ministerio del Interior a Subrayado.

Esas imágenes ya fueron enviadas a la Fiscalía, que inició la investigación correspondiente.

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Además, desde la cartera señalaron que el arma incautada al menor fue una Glock modificada para lograr una mayor capacidad de ataque.

Foto: Subrayado. Padre del adolescente abatido.
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Tras el allanamiento, se produjeron disturbios entre familiares del menor y la Policía, que usó balas de goma. A primera hora de la tarde, hubo pedradas contra los efectivos y corridas. La Policía se retiró para evitar enfrentamientos mayores.

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La Policía llegó al lugar en la mañana de este jueves por una investigación que lleva adelante respecto a balaceras en el barrio. Según la Policía, al allanar la vivienda el adolescente le apuntó a uno de los efectivos, quien disparó cuatro veces y lo hirió. Fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula donde ingresó sin vida.

Sin embargo, familiares, sostuvieron que el adolescente dormía cuando la Policía ingresó a su casa.

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