VOTACIÓN HISTÓRICA

Uno a uno, los diputados que votaron a favor y en contra el proyecto de ley de eutanasia

La votación fue a favor por 64 en 93. Votaron 47 del Frente Amplio (faltó uno), 12 del Partido Colorado, 4 del Partido Nacional y 1 del Partido Independiente.

El momento de la votación en Diputados a favor de la ley de eutanasia.

El momento de la votación en Diputados a favor de la ley de eutanasia. 

Eutanasia-voto-a-favor-y-en-contra-diputados

El proyecto de ley de eutanasia se aprobó en Diputados a las 00:21 de este miércoles por 64 votos a favor en 93 diputados presentes.

Tras 14 horas de debate votaron a favor 47 diputados del Frente Amplio (faltó uno que se fue de sala al momento de votar), 12 del Partido Colorado, 4 del Partido Nacional y Gerardo Sotelo del Partido Independiente.

Los cuatro del Partido Nacional son Diego Echeverría, Fabricio Núñez, Mónica Pereira y Napoleón Gardiol.

Sebastián Da Silva en la interpelación a Fratti. Foto: FocoUy
"Son 32 millones de dólares para beneficiar a los amigos del MPP", dijo Sebastián Da Silva sobre compra de campo en Florida

Los 12 del Partido Colorado fueron: Felipe Schipani, Horacio De Brum, Elianne Castro, Matias Duque, Conrado Rodríguez, Adrian Juri, Marne Sorio, Mauricio Viera, Walter Verry, Leonardo Ciuti, Jorge Álvarez y Gustavo Espinosa.

En contra votó la mayoría de la bancada nacionalista, así como cinco diputados colorados, y los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

Durante la transmisión en vivo de la Cámara de Diputados se mostró minutos después de la votación el nombre y apellido de cada legislador. Los de arriba son los que votaron a favor: 64, y los de abajo quienes votaron en contra: 29.

Eutanasia-voto-a-favor-y-en-contra-diputados

