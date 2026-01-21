"¡Quedate quieto!": delincuente detenido en una persecución en San Luis fue a prisión y Policía mostró video

La persecución policial ocurrida en el balneario San Luis tuvo este miércoles resolución judicial: el conductor del auto robado fue condenado a 9 meses de prisión y la Policía difundió las imágenes del operativo que terminó con su detención.

El procedimiento fue en la noche del lunes, cuando efectivos policiales patrullaban la zona al tener información sobre un vehículo robado. Allí observaron un Chevrolet Prisma blanco y le ordenaron al conductor que se detuviera, pero por el contrario, aceleró y quiso escapar.

La persecución se extendió por varias cuadras y terminó cuando el auto chocó contra una columna de una rotonda ubicada en la plaza 18 de Julio. Tras el impacto, el conductor intentó escapar, pero fue detenido en una zona de monte, tal como se ve en las imágenes difundidas por la Policía.

Durante el procedimiento, un policía efectuó un disparo para disuadir al sospechoso, sin que se registraran personas heridas, informó entonces Subrayado.

El delincuente tiene 31 años y antecedentes penales. Fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de receptación. El acompañante del vehículo logró escapar corriendo hacia la playa, aunque luego fue ubicado y detenido. Sin embargo, la Justicia determinó que no tuvo participación en el caso y ordenó dejarlo en libertad.

El auto había sido robado a un ciudadano argentino, quien fue informado de lo ocurrido. La Policía logró recuperar el vehículo y otras pertenencias de la víctima que estaban en su interior.