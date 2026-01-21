RECIBÍ EL NEWSLETTER
Imágenes

"¡Quedate quieto!": delincuente detenido en una persecución en San Luis fue a prisión y Policía mostró video

El delincuente de 31 años circulaba en un auto robado a un argentino y fue condenado a cumplir 9 meses de cárcel.

Video de la persecución en San Luis, Canelones.

persecucion-san-luis-video

La persecución policial ocurrida en el balneario San Luis tuvo este miércoles resolución judicial: el conductor del auto robado fue condenado a 9 meses de prisión y la Policía difundió las imágenes del operativo que terminó con su detención.

El procedimiento fue en la noche del lunes, cuando efectivos policiales patrullaban la zona al tener información sobre un vehículo robado. Allí observaron un Chevrolet Prisma blanco y le ordenaron al conductor que se detuviera, pero por el contrario, aceleró y quiso escapar.

La persecución se extendió por varias cuadras y terminó cuando el auto chocó contra una columna de una rotonda ubicada en la plaza 18 de Julio. Tras el impacto, el conductor intentó escapar, pero fue detenido en una zona de monte, tal como se ve en las imágenes difundidas por la Policía.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Persecución policial con choque y disparo en el balneario San Luis: hay un detenido y un fugado

Durante el procedimiento, un policía efectuó un disparo para disuadir al sospechoso, sin que se registraran personas heridas, informó entonces Subrayado.

El delincuente tiene 31 años y antecedentes penales. Fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de receptación. El acompañante del vehículo logró escapar corriendo hacia la playa, aunque luego fue ubicado y detenido. Sin embargo, la Justicia determinó que no tuvo participación en el caso y ordenó dejarlo en libertad.

El auto había sido robado a un ciudadano argentino, quien fue informado de lo ocurrido. La Policía logró recuperar el vehículo y otras pertenencias de la víctima que estaban en su interior.

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Te puede interesar

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos
DISCURSO EN DAVOS

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: "Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos"
El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
SE VOTÓ POR ESCASA MAYORÍA: 334 a 324

El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
Foto: Subrayado. Archivo.
investigación

Encuentran a dos ancianos muertos en su casa en Maldonado: el hombre con un arma en la mano

Dejá tu comentario