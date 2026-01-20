Persecución policial con choque y disparo en el balneario San Luis: hay un detenido y un fugado

La persecución a un auto robado terminó con un choque y un disparo efectuado por un policía en la noche de este lunes en el balneario San Luis, Canelones. El conductor fue detenido y el acompañante escapó corriendo hacia a la playa hasta ser perdido de vista.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, los policías patrullaban la zona donde sabían que había un auto robado. En las recorridas, observaron el vehículo circulando y ordenaron a su conductor que se detenga.

Por el contrario, el sospechoso aceleró y se inició una persecución. A pocas cuadras, el auto chocó contra la columna de una rotonda ubicada en la plaza 18 de Julio.

Tras el impacto, el conductor intentó huir pero fue detenido en un monte. Un policía disparó una vez pero no causó personas heridas.

El detenido tiene 31 años, varios antecedentes penales y se encuentra a disposición de la Justicia. En tanto, el acompañante bajó del vehículo y logró escapar corriendo hacia la playa. Permanece prófugo.