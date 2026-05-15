RECIBÍ EL NEWSLETTER
fiscal espera pericias

Quedaron en libertad las cinco personas que habían sido detenidas en operativo que incautó 137 armas y 57.000 municiones

De momento, no hay pruebas suficientes para responsabilizar a los detenidos. El Ministerio del Interior informó que la Fiscalía aguarda por pericias que se les están realizando a las armas.

Imágenes: Ministerio del Interior.

Imágenes: Ministerio del Interior.

La Policía realizó 18 allanamientos en Montevideo e interior el miércoles e incautó 137 armas y 57.000 municiones. Además, detuvo a cinco personas que quedaron en libertad a última hora de este jueves porque se aguarda por el resultado de pericias, informaron desde el Ministerio del Interior a Subrayado.

La Fiscalía aguarda por pruebas que vinculen a estas personas con el arsenal incautado. Mientras, dispuso la libertad pero con una serie de medidas: las personas debieron fijar domicilio, tienen prohibido salir del país sin previa autorización judicial, señala la resolución.

“Cabe destacar que continúan las tareas de análisis y pericias de armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos, indagatorias”, señaló Interior en una comunicación oficial. Las pruebas son determinantes para lograr la imputación o la condena de los involucrados.

Imágenes: Ministerio del Interior.
Seguí leyendo

Policía incautó 137 armas y 57.000 municiones tras allanamientos en Montevideo e interior: hay cinco detenidos

La Policía hizo este megaoperativo en busca de desbaratar una organización que, presuntamente, abastece a otros grupos criminales. Los allanamientos fueron en Montevideo, Lavalleja, Maldonado, Florida y San José.

En concreto, los efectivos incautaron 137 armas de fuego de distintos tipos y calibres, 57.113 municiones, dos granadas y una importante cantidad de partes de armas y municiones.

Embed - Inteligencia Policial incautó más de 130 armas y 57 000 municiones en 5 dedepartamentos

La operación estuvo coordinada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y contó con apoyo de las jefaturas de esos departamentos, entre otras reparticiones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío
FAMILIARES PIDEN CELERIDAD

Siniestro fatal en Florida: "Es un caso complejo porque hay varios fallecidos, queremos ser lo más precisos en las evidencias", dijo abogado
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
CANELONES

Siniestro fatal: una mujer y un hombre viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento
LA VÍCTIMA TIENE 15 AÑOS

Condenaron a cuatro años de cárcel a dos hombres que abusaron sexualmente de una adolescente en Tacuarembó

Te puede interesar

Cosse ve una luz amarilla en encuesta sobre gestión de Orsi y dijo: Es importante en vez de mirar a otros, mirarse uno mismo video
HABLÓ DE TENER EN CUENTA "TEMAS DE RITMO"

Cosse ve "una luz amarilla" en encuesta sobre gestión de Orsi y dijo: "Es importante en vez de mirar a otros, mirarse uno mismo"
Cosse y Oddone en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Foto: archivo Subrayado. video
"El presidente se ha expresado a favor de este proyecto"

Obras alrededor del Palacio Legislativo: Cosse habló con Oddone tras posición contraria del ministro y dijo que él "va a ayudar para que suceda"
Foto: FocoUy, archivo. Movilización del PIT-CNT.
sindicales

PIT-CNT resolvió hacer paro parcial con movilización el 10 de junio

Dejá tu comentario