Quedaron en libertad las cinco personas que habían sido detenidas en operativo que incautó 137 armas y 57.000 municiones

La Policía realizó 18 allanamientos en Montevideo e interior el miércoles e incautó 137 armas y 57.000 municiones. Además, detuvo a cinco personas que quedaron en libertad a última hora de este jueves porque se aguarda por el resultado de pericias, informaron desde el Ministerio del Interior a Subrayado.

La Fiscalía aguarda por pruebas que vinculen a estas personas con el arsenal incautado. Mientras, dispuso la libertad pero con una serie de medidas: las personas debieron fijar domicilio, tienen prohibido salir del país sin previa autorización judicial, señala la resolución.

“Cabe destacar que continúan las tareas de análisis y pericias de armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos, indagatorias”, señaló Interior en una comunicación oficial. Las pruebas son determinantes para lograr la imputación o la condena de los involucrados.

Seguí leyendo Policía incautó 137 armas y 57.000 municiones tras allanamientos en Montevideo e interior: hay cinco detenidos

La Policía hizo este megaoperativo en busca de desbaratar una organización que, presuntamente, abastece a otros grupos criminales. Los allanamientos fueron en Montevideo, Lavalleja, Maldonado, Florida y San José.

En concreto, los efectivos incautaron 137 armas de fuego de distintos tipos y calibres, 57.113 municiones, dos granadas y una importante cantidad de partes de armas y municiones.

Embed - Inteligencia Policial incautó más de 130 armas y 57 000 municiones en 5 dedepartamentos

La operación estuvo coordinada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y contó con apoyo de las jefaturas de esos departamentos, entre otras reparticiones.