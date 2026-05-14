Cinco personas fueron detenidas en allanamientos realizados en Montevideo, Lavalleja, Maldonado, Florida y San José, en busca de desbaratar a una organización criminal que, presuntamente, abastece a otros grupos delictivos.
Policía incautó 137 armas y 57.000 municiones tras allanamientos en Montevideo e interior: hay cinco detenidos
Fueron realizados 18 allanamientos en busca de desbaratar una organización que, presuntamente, abastece a otros grupos criminales.
Fueron 18 de estos procedimientos realizados el miércoles: 12 en Montevideo, tres en Minas, uno en Aiguá, uno en Florida y otro en Delta del Tigre.
Seguí leyendo
Condenaron a una joven por drogas y armas en la investigación del túnel para robar un banco en Ciudad Vieja
Los efectivos incautaron 137 armas de fuego de distintos tipos y calibres, 57.113 municiones, dos granadas y una importante cantidad de partes de armas y municiones.
La operación estuvo coordinada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y contó con apoyo de las jefaturas de esos departamentos, entre otras reparticiones.
Temas de la nota
Lo más visto
FENÓMENO METEOROLÓGICO
Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO
Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM
Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
En piedras blancas
Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
Agresor detenido
Dejá tu comentario