Policía incautó 137 armas y 57.000 municiones tras allanamientos en Montevideo e interior: hay cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas en allanamientos realizados en Montevideo, Lavalleja, Maldonado, Florida y San José, en busca de desbaratar a una organización criminal que, presuntamente, abastece a otros grupos delictivos.

Fueron 18 de estos procedimientos realizados el miércoles: 12 en Montevideo, tres en Minas, uno en Aiguá, uno en Florida y otro en Delta del Tigre.

Embed - Inteligencia Policial incautó más de 130 armas y 57 000 municiones en 5 dedepartamentos

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Los efectivos incautaron 137 armas de fuego de distintos tipos y calibres, 57.113 municiones, dos granadas y una importante cantidad de partes de armas y municiones.

La operación estuvo coordinada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y contó con apoyo de las jefaturas de esos departamentos, entre otras reparticiones.