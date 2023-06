¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? La última encuesta de Equipos Consultores

Estos resultados son similares a los que registraba la encuesta anterior de Equipos Consultores , en el mes de abril. El Frente Amplio crece un punto, el Partido Colorado 2, aparece el PERI con un 1% que no registraba el mes anterior, y disminuyen un poco los indecisos y quienes dicen que votarían en blanco o nulo. Todos los cambios mencionados se encuentran dentro del margen de error de la medición.

placa-2.png

El perfil de los indecisos

¿Cuál es el perfil de los actuales indecisos? ¿Es posible extraer algún dato que pueda alentar una conclusión respecto a su comportamiento? En cuanto a sus características sociodemográficas básicas, son algo más mujeres que hombres, y algo más del interior que de Montevideo. Pero, en ambos atributos, los indecisos no se diferencian significativamente de la población total.

En términos políticos, muchos de los indecisos no contestan qué votaron en la elección anterior, o directamente no votaron (ya sea por ser menores de edad o por otros motivos). Entre quienes sí manifiestan su voto anterior, se identifica que los indecisos provienen más de los votantes anteriores de la Coalición Multicolor (34%) que del Frente Amplio (15%). Aunque, por supuesto, este indicador por sí solo no es suficiente para proyectar un comportamiento futuro en sintonía con su comportamiento pasado.

Finalmente, como suele ocurrir, los indecisos se consideran a sí mismos mayoritariamente de “centro” (60%), y solo sectores minoritarios tienen una orientación ideológica hacia la izquierda o la derecha. Adicionalmente, casi ocho de cada diez (78%) muestran “poco” o “nada” interés en la política.

placa-3.png

placa-6.png

placa-4.png

placa-5.png

Nota metodológica: ¿por partido o por candidato?

Una duda o discusión habitual respecto a los indicadores de preferencia partidaria es el de la validez de la pregunta “por partido” o de las preguntas “por candidato”. La aproximación metodológica de Equipos Consultores es una pregunta “por partido”.

En junio del año que viene, en las elecciones primarias o internas, estarán definidos los candidatos de todos los partidos. Hasta entonces, podrían realizarse preguntas de intención de voto con algunos nombres especulativos, bajo riesgo de caer en sesgos del investigador. Algunos partidos, como Cabildo Abierto (partido nuevo con menos “marca propia”) pueden verse algo sub-representados en la pregunta por partido, y quizá favorecidos en una pregunta por candidatos. Es habitual que partidos pequeños crezcan en encuestas cuando se pregunta “por candidato” en vez de “por partido” (a veces, con confirmación posterior en las urnas, y a veces no).

La pregunta “por partido”, que se aplica en Uruguay desde el origen de las encuestas regulares de opinión pública hace casi 40 años, no es perfecta, pero tiene la virtud de no ingresar en el plano de las subjetividades en la conformación del menú. En ciclos electorales anteriores el indicador de simpatías políticas ha mostrado ser un buen indicador de las adhesiones partidarias.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 2 y el 16 de junio de 2023 a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara) y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional. Para las encuestas realizadas vía telefonía celular, el universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, usuarios de telefonía celular.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país. Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales fue de 704 casos y el de las encuestas telefónicas de 503 casos, conformando un total de 1.204 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1207 casos es de +- 2,8 %, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada: Como usted sabe, en el 2024 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido votaría? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).