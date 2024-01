¿Qué película es la gran rival de La Sociedad de la Nieve en los premios Oscar?

La gran aspiración de Uruguay y del director español Juan Antonio Bayona es ganar el premio a la Mejor Película Internacional, y en esa categoría tiene una rival de fuste: The Zone Of Interest (Zona de Interés) que compite por el Reino Unido .

Esta película obtuvo varias nominaciones pero una en particular la convierte en la gran rival de La Sociedad de la Nieve, y es que The Zone Of Interest fue nominada también como Mejor Película (en general), más allá de ser extranjera.