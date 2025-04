"Que haya muerto un lunes de Pascua es una señal muy linda de parte de Dios", dijo Sturla tras el fallecimiento del papa

"Conmovido por la noticia por más que uno veía el deterioro del papa, pero también sus ganas de servir a la Iglesia hasta último momento. Ayer en la mañana estuvimos viendo en directo la bendición urbi et orbi que da el papa a la ciudad y al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro y, con voz apenas audible, el papa bendijo y ese fue su último acto público y es interesante que lo último que haya hecho sea bendecir a la Iglesia y al mundo".

Y añadió: "Que haya muerto un lunes de Pascua es una señal muy linda de parte de Dios, de la victoria de la vida sobre la muerte que confiamos que el papa Francisco ya esté gozando de Dios".

Este miércoles, los obispos del Uruguay convocan a una misa que tendrá lugar en la catedral metropolitana a la hora 17:00. El jueves, Sturla viaja a Roma para participar del funeral del sumo pontífice, del sepelio y de las instancias previas del cónclave donde será elegido el nuevo papa.

Sturla dijo que este martes se reúnen los cardenales que viven en Roma, lo harán en la Santa Sede y, posteriormente se unen los demás que llegan de distintas partes del mundo. En estas instancias, llamadas congregaciones generales, se toman decisiones sobre el funeral del papa y se va planteando el perfil del nuevo obispo de Roma.

"Ahí se irá delineando qué papa precisa la Iglesia, no tanto quién, sino qué tipo de papa, qué características, eso se va dando hasta el día que empieza el cónclave que todavía no se sabe, pero será dentro de una semana, 10 días".

El arzobispo de Montevideo explicó que en el cónclave solo los cardenales electores, sin contacto con ningún medio de comunicación, sin celular, rezarán para elegir al futuro papa que debe de tener una mayoría de dos tercios. Dicha instancia dura aproximadamente unos cinco días.

Sturla será el segundo cardenal uruguayo en participar de un cónclave, el primero fue el Antonio María Barbieri en 1963, cuando fue electo Pablo VI.

"Es una responsabilidad y lo tomo como tal más que un honor y un privilegio, es una responsabilidad porque, sin dudas, es un hecho muy importante, trascendente".

Consultado sobre lo que se manejó en medios de prensa que podría ser electo como sustituto de Francisco, Sturla dijo que "no es real. Hay en el Colegio Cardenalicio gente muy preparada teológicamente, filosóficamente, con una vasta cultura, experiencia pastoral, etc, es decir, creo que no corro en esa penca".

Y agregó: "Es natural que aparezcan nombres y por ahí entre los cardenales de América Latina aparezca el mío".