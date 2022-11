“Nunca subestimamos a los rivales. Tenemos compromiso y respeto por el rival. Y nosotros tenemos claro lo que queremos hacer”, agregó.

Consultado sobre su estado físico y futbolístico, Torreira dijo que “lo más importante es gustarse uno mismo y aportar al equipo”. “Somos un grupo muy parejo y hay muchísima competencia”, señaló, en referencia a su posibilidad de jugar como titular.

Otro aspecto del que habló Torreira es el manejo de la ansiedad cuando faltan menos de 48 horas para el debut.

“Si juego o no, son decisiones del entrenador, yo estoy para aportar y sumar y disfrutar de este, mi segundo mundial”, apuntó.

Sobre su preparación, agregó: “ahora tengo mucha más experiencias, con 26 años, en el mundial de Rusia era todo nuevo para mi”.

“Fue un cambio importante para mi (jugar en Turquía) para llegar con buen ritmo. Me fui afianzando y con el correr de los partidos fui agarrando ritmo y me considero una pieza importante del club. Obviamente en la selección es otra cosa, te encontrás con los mejores del país. Me he preparado muy bien y creo que hice méritos suficientes para estar acá”, finalizó.