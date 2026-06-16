Punto Ogilvy y Grupo Disco Uruguay lanzan La hazaña del hincha

La campaña presenta a un fanático que recorre todo Uruguay de rodillas para pedir lo que más quiere: ganar las compras gratis y el próximo Mundial.

La promo, lanzada por primera vez en el Mundial pasado, vuelve con el mismo premio, uno capaz de generar deseo e impacto real en la vida de las personas.

La campaña toma un insight clásico de cada Copa del mundo: los pedidos de los hinchas. Los hinchas piden que los jugadores lleguen bien, que su selección zafe de grupos complicados y que las marcas vuelvan con las promos de todos los Mundiales. La hazaña del hincha suma un pedido más, la de ganar la promo.

Sobre el enfoque creativo de la campaña, Sebastián Mir, Director General Creativo de Punto Ogilvy, destacó el tono de la idea dentro de su categoría. “El uso del humor, sin perder el amor por la camiseta, es un recurso poco explorado al momento de comunicar en tiempos de Mundial, donde suele llover una gran cantidad de mensajes que intentan conectar a través de la emotividad y la nostalgia”.

Con el sentimiento del hincha a flor de piel la marca convierte la vuelta de la promo en una hazaña futbolera, cargada de pasión, con una proeza que se sigue en redes, la radio, la televisión y cada rincón de Uruguay.

Desde Grupo Disco Uruguay, el objetivo era comunicar la promoción sin perder cercanía ni espíritu mundialista. Sobre esto, habló Martín Gómez, Gerente de Marketing y Transformación Digital de Grupo Disco Uruguay. “Necesitábamos comunicar la promoción más importante del momento: la posibilidad de ganar 4 años de compras gratis, un premio con el que todos soñamos. Para lograrlo, apostamos a conectar desde un lugar muy cercano a los uruguayos: nuestra forma única de vivir el fútbol. A través de un hincha apasionado y con un toque de humor, logramos transmitir ese deseo compartido de ganar… las compras hasta el próximo Mundial —y por qué no— el Mundial también”.

La hazaña del hincha, con humor y exageración, construye un relato épico para contar la vuelta de la promo como una conquista mundialista.