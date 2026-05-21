Punta Carretas presenta Boulevard: una nueva forma de vivir la ciudad

Punta Carretas Shopping inaugura Boulevard, un nuevo espacio abierto que marca un hito en la evolución del shopping y su vínculo con la ciudad.

Más que una ampliación, Boulevard representa una transformación: una propuesta que integra arquitectura, paisaje y marcas en una experiencia que trasciende lo comercial para convertirse en un nuevo punto de encuentro urbano.

Hace más de 30 años, Punta Carretas Shopping transformó un barrio. Hoy, el barrio y el shopping se retroalimentan. Y esa dinámica seguirá creciendo con Boulevard, un espacio pensado para potenciar esa conexión de manera más abierta, más natural y más integrada.

Ubicado sobre la calle Ellauri, Boulevard propone un recorrido al aire libre donde conviven espacios verdes, áreas de descanso y una cuidada selección de marcas internacionales, varias de ellas llegando por primera vez al país o consolidando su presencia en un entorno acorde a su posicionamiento. Entre ellas se destacan Carolina Herrera, Purificación García, Polo Ralph Lauren, Boss, Karl Lagerfeld, OVS y Naterial, que aportan identidad y elevan la propuesta hacia un concepto más curado y contemporáneo.

El diseño arquitectónico pone el foco en la continuidad con el entorno, eliminando barreras entre interior y exterior y creando un espacio que dialoga con el barrio y se integra a su dinámica cotidiana. La propuesta invita a recorrer, descubrir y permanecer, transformando la visita en una experiencia.

Con esta apertura, Punta Carretas Shopping reafirma su posicionamiento como referente en innovación, experiencia y calidad, llevando su propuesta a un nuevo nivel y consolidándose como un espacio que evoluciona junto a la ciudad.

Boulevard ya abrió sus puertas.

No alcanza con verlo. Hay que vivirlo.