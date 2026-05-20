Desafío Tecnológico Antel 2026 financiará proyectos innovadores

Antel, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Anii), ITC y Qualcomm realizaron el lanzamiento del Desafío Tecnológico Antel 2026, una convocatoria que otorgará fondos no reembolsables de $ 1.200.000 a proyectos que promuevan el talento local y el desarrollo de productos innovadores.

La actividad, que tuvo lugar el viernes 15 de mayo en la sala Idea Vilariño, fue encabezada por el presidente de Antel, Alejandro Paz; el gerente general de ITC, Alejandro Lemos; el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Anii), Álvaro Brunini, y el director comercial de Qualcomm para Hispanoamérica, Gabriel Dutra.

Paz explicó que, a través de los fondos no reembolsables, se apoyará y acompañará proyectos que impacten positivamente en la economía, desde el prototipo hasta su comercialización.

De esta forma, aseguró, se refuerza el rol de Antel como un agente muy importante en la digitalización del país.

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Innovación, tecnología y capacidades

Lemos, en tanto, indicó que para ITC -empresa subsidiaria de Antel- esta iniciativa se encuentra alineada 100% con la visión de largo plazo de conectar e integrar innovación, tecnología y capacidades, de forma de transformar desafíos concretos en soluciones reales.

A su entender, la innovación se construye articulando capacidades entre los diferentes actores, integrando líderes nacionales -como Antel y Anii- e internacionales -como Qualcomm.

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Talento uruguayo

Dutra subrayó que Uruguay tiene un talento humano que hay que desarrollar, apoyar y exportar.

En este contexto, el objetivo es darles condiciones “a esos talentos” para desarrollar productos que no sean solamente sean un test de laboratorio, sino que sean comercializables”, a través de la habilitación tecnológica de Antel y la conexión de ecosistemas de Qualcomm.

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Un nuevo impulso

Brunini, por su parte, informó que la Anii cumplirá el rol de gestionar la convocatoria y articular con los diferentes integrantes del ecosistema.

“Hoy el mundo presenta otros desafíos y, por eso, desde las políticas públicas, en conjunto con Antel y empresas privadas, estamos potenciando al sector a tener un nuevo impulso”, afirmó.

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Potencial de comercialización y escalamiento

En representación de la Anii, Javier Pastorino y Nicole Kimelman, explicaron los objetivos, detalles técnicos y plazos.

El desafío busca generar nuevos productos o soluciones a través de tecnologías emergentes para dar solución a retos que tienen los sectores de la salud, el agro, la ciberseguridad y la logística, entre otros.

Se buscará productos con un claro potencial de comercialización y escalamiento a nivel nacional o internacional, “que no solo queden en el papel”, puntualizó Pastorino.

Los prototipos deberán estar basados en al menos una de las siguientes tecnologías: Inteligencia Artificial en el borde; conectividad IoT de nueva generación con WiFi y Bluetooth Low Energy, y WiFi 7 y AI Gateway: conectividad inteligente de nueva generación.

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La convocatoria está dirigida a empresas nacionales del sector privado, en forma individual o en conjunto con otras empresas u organizaciones del exterior, informó Kimelman.

El/los prototipo/s de solución/es seleccionada/s recibirá/n financiamiento en forma total con fondos no reembolsables, que pueden alcanzar hasta un máximo de $ 1.200.000.

Se contará con un plazo de 12 meses para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se espera que en los primeros tres meses de implementación puedan evaluarse resultados preliminares.

El plazo para presentar propuestas vence el miércoles 15 de julio.

Por mayor información: https://anii.org.uy/apoyos/innovacion/652/desafios-tecnologicos-antel/

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