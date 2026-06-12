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SOLIDARIDAD

Proyecto Puente: la ONG que colabora con niños del medio rural, realiza campaña de abrigo para que puedan ir a la escuela

La organización funciona hace más de 20 años con el objetivo de que alumnos del interior profundo se beneficien. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 094 886 914.

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La organización social Proyecto Puente, que trabaja con niños del medio rural hace más de 20 años, lleva adelante una campaña solidaria de recolección y donación de botas de lluvia, paraguas, pilots y prendas de abrigo.

El objetivo es que 123 niños que asisten a escuelas públicas del interior del país se beneficien.

El responsable del proyecto, Juan Manuel Echague dijo a Subrayado que cada kit tiene un valor de $1.000, aproximadamente. Además, comentó que prefieren enviar ropa nueva para que todos reciban en las mismas condiciones.

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Echague señaló que la realidad de los niños del interior profundo es diferente a los de la ciudad ya que muchos tienen que desplazarse a caballo para ir a la escuela, están más expuestos a la lluvia, entre otras cosas.

La ONG colabora para mitigar las complicaciones que las mismas maestras han manifestado sobre la ausencia de los alumnos ante las inclemencias del tiempo.

La organización cuenta con casas en Montevideo donde son recibidos, una en la calle Serrato y otra ubicada en la Curva de Maroñas. Se financia a través de un sistema de padrinos y colaboradores, además de venta de libros y venta económica de ropa, elementos del hogar, muebles, herramientas.

El local está abierto los miércoles y viernes en Serrato 3079. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 094 886 914.

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