RECIBÍ EL NEWSLETTER
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación

La diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg presentó un proyecto de ley para modificar la licencia maternal cuando los niños o niñas deban permanecer internados luego de su nacimiento.

Archivo

Archivo

La diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg presentó un proyecto de ley para modificar la licencia maternal en casos de nacimientos prematuros.

El proyecto propone que cuando un recién nacido deba permanecer internado por su condición de prematuro, la licencia maternal comience a contabilizarse cuando es dado de alta el niño o niña.

Esto busca evitar que la licencia maternal transcurra mientras el bebé esté internado.

organizacion casal catala cumplio 100 anos y recibio reconocimiento de la intendencia de montevideo
Seguí leyendo

Organización Casal Catalá cumplió 100 años y recibió reconocimiento de la Intendencia de Montevideo

Esto permite garantizar el “pleno ejercicio del derecho al cuidado en los momentos más críticos”, según expresó la diputada.

Aclara además que “La legislación actual no contempla adecuadamente la realidad de los nacimientos prematuros. Este proyecto busca que las madres puedan disponer de su licencia cuando realmente están en condiciones de ejercer el cuidado directo de sus hijos".

Según el proyecto el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su promulgación.

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Archivo
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida
policiales

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Dejá tu comentario