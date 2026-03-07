Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación

La diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg presentó un proyecto de ley para modificar la licencia maternal en casos de nacimientos prematuros.

El proyecto propone que cuando un recién nacido deba permanecer internado por su condición de prematuro, la licencia maternal comience a contabilizarse cuando es dado de alta el niño o niña.

Esto busca evitar que la licencia maternal transcurra mientras el bebé esté internado.

Esto permite garantizar el “pleno ejercicio del derecho al cuidado en los momentos más críticos”, según expresó la diputada.

Aclara además que “La legislación actual no contempla adecuadamente la realidad de los nacimientos prematuros. Este proyecto busca que las madres puedan disponer de su licencia cuando realmente están en condiciones de ejercer el cuidado directo de sus hijos".

Según el proyecto el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días desde su promulgación.