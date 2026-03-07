Entregan contenedores y composteras en Municipio G y se reacondicionó espacio verde

En el marco del Programa Hogares Sustentables, se realizó una nueva entrega de contenedores intraprediales y composteras en complejos habitacionales de cooperativas ubicadas en el el Municipio G .

Los habitantes de las cooperativas COINFA, VICOTE y Cooperativa Tacuabé fueron los beneficiados.

Los nuevos contenedores para residuos mezclados, así como los destinados a materiales reciclables tiene capacidad de 120 litros.

Luego de ser recolectados, los materiales reciclables son trasladados a las plantas de clasificación de Montevideo en Burgues, La Paloma, Géminis y Durán. Lo dispuesto en los contenedores de residuos mezclados será recolectado y trasladado al Sitio de Disposición Final de Residuos.

Además, en marco del Programa Nuestro Barrio Limpio, se realizó una renaturalización en la intersección de las calles Camino Fortet y Camino Vidiella, en el barrio Colón.