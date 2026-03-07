RECIBÍ EL NEWSLETTER
Colón

Entregan contenedores y composteras en Municipio G y se reacondicionó espacio verde

Además, en marco del Programa Nuestro Barrio Limpio, se realizó una renaturalización en la intersección de las calles Camino Fortet y Camino Vidiella, en el barrio Colón.

plaza

En el marco del Programa Hogares Sustentables, se realizó una nueva entrega de contenedores intraprediales y composteras en complejos habitacionales de cooperativas ubicadas en el el Municipio G.

Los habitantes de las cooperativas COINFA, VICOTE y Cooperativa Tacuabé fueron los beneficiados.

Los nuevos contenedores para residuos mezclados, así como los destinados a materiales reciclables tiene capacidad de 120 litros.

aprueban creacion de terminal en florida; oposicion dice que proyecto es denigrantemente obsceno
Seguí leyendo

Aprueban creación de terminal en Florida; oposición dice que proyecto es "denigrantemente obsceno"

Luego de ser recolectados, los materiales reciclables son trasladados a las plantas de clasificación de Montevideo en Burgues, La Paloma, Géminis y Durán. Lo dispuesto en los contenedores de residuos mezclados será recolectado y trasladado al Sitio de Disposición Final de Residuos.

Además, en marco del Programa Nuestro Barrio Limpio, se realizó una renaturalización en la intersección de las calles Camino Fortet y Camino Vidiella, en el barrio Colón.

PLAZA COLON HEROU
Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio
HASTA LA HORA 03.00

Rige nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes para 6 departamentos
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
internacionales

Trump anuncia una alianza de 17 países americanos para "destruir" a los cárteles

Te puede interesar

Convocan a una nueva marcha por el Día de la mujer; feministas reclaman cumplimiento de la Ley de género video
8m

Convocan a una nueva marcha por el Día de la mujer; feministas reclaman cumplimiento de la Ley de género
Ernesto Talvi fue anunciado como nuevo asesor del Ministerio de Economía de Javier Milei video
política internacional

Ernesto Talvi fue anunciado como nuevo asesor del Ministerio de Economía de Javier Milei
Todo lo que ocurrió en el octavo día de la guerra en Medio oriente
internacionales

Todo lo que ocurrió en el octavo día de la guerra en Medio oriente

Dejá tu comentario