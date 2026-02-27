RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDIFICIOS

Proyecto de ley propone eliminar construcción de monoambientes; Promotores Privados de la Construcción rechazan la propuesta

El proyecto de ley será presentado por el senador del Frente Amplio, Gustavo González; plantea construir viviendas en un mínimo de 35 metros cuadrados y, al menos, un dormitorio independiente.

edificio-apartamentos-monoambientes
monoambiente-vivienda-edificio

El senador del Frente Amplio, Gustavo González, anunció que presentará un proyecto de ley que propone eliminar los monoambientes en las futuras construcciones de edificios ya que consideran que no cumplen con las condiciones de habitabilidad.

Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción rechazan la propuesta.

El presidente asociación, Alfredo Kaplan, dijo a Subrayado que los monoambientes son una vivienda decorosa de metraje reducido para la persona que no puede acceder a apartamentos de 1 o 2 dormitorios.

senado ratifico el acuerdo entre el mercosur y la union europea, y el proyecto de ley pasa a diputados
Seguí leyendo

Senado ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el proyecto de ley pasa a Diputados

"Se habla de prohibir los menores a 35 metros, no compartimos ese tema. Te diría que filosóficamente no compartimos las prohibiciones. Sin dudas que el departamento más demandado es el de 1 dormitorio, luego sigue el de 2, en tercer lugar los monoambientes", explicó.

Y agregó: "Uno decide hacer un monoambiente cuando el metraje no te da para hacer un apartamento de un dormitorio. No es el objetivo, salvo excepciones hacer monoambientes".

En lo que respecta a las utilidades de los desarrolladores, Kaplan dijo que están exonerados de impuestos, pero paga impuesto el constructor, las barracas, etc.

"Los desarrolladores inmobiliarios que trabajan vivienda promovida, tienen que presentar sus balances a la ANV, con lo cual perfectamente la ANV podría informar al legislador o a quien corresponda cuál es el porcentaje de utilidad de los desarrolladores inmobiliarios y se va a encontrar que va a ser menos de 20%", apuntó.

Y añadió: "Gran porcentaje de los monoambientes son de inquilinos (...) hoy tiene viviendas más nuevas, más confortables a valores que comparados hace 7 años valen lo mismo o un poco menos".

El proyecto de ley plantea construir viviendas en un mínimo de 35 metros cuadrados y, al menos, un dormitorio independiente.

Subrayado salió a la calle a preguntarle a varias personas su opinión sobre el proyecto de ley. Los montevideanos destacan el precio y la ubicación para elegir este tipo de vivienda.

OPINIONES MONOAMBIENTES

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
A PARTIR DE MARZO

Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%
AMENAZA DE GUERRA EN TODO MEDIO ORIENTE

Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait

Te puede interesar

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei
Ejército de Israel dice haber eliminado al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán y al asesor del líder supremo Jamenei. Hubo protestas en Irán e Irak. Foto: AFP
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Ejército de Israel dice haber "eliminado" al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán

Dejá tu comentario