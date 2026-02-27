Proyecto de ley propone eliminar construcción de monoambientes; Promotores Privados de la Construcción rechazan la propuesta

El senador del Frente Amplio, Gustavo González, anunció que presentará un proyecto de ley que propone eliminar los monoambientes en las futuras construcciones de edificios ya que consideran que no cumplen con las condiciones de habitabilidad.

Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción rechazan la propuesta.

El presidente asociación, Alfredo Kaplan, dijo a Subrayado que los monoambientes son una vivienda decorosa de metraje reducido para la persona que no puede acceder a apartamentos de 1 o 2 dormitorios.

Seguí leyendo Senado ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el proyecto de ley pasa a Diputados

"Se habla de prohibir los menores a 35 metros, no compartimos ese tema. Te diría que filosóficamente no compartimos las prohibiciones. Sin dudas que el departamento más demandado es el de 1 dormitorio, luego sigue el de 2, en tercer lugar los monoambientes", explicó.

Y agregó: "Uno decide hacer un monoambiente cuando el metraje no te da para hacer un apartamento de un dormitorio. No es el objetivo, salvo excepciones hacer monoambientes".

En lo que respecta a las utilidades de los desarrolladores, Kaplan dijo que están exonerados de impuestos, pero paga impuesto el constructor, las barracas, etc.

"Los desarrolladores inmobiliarios que trabajan vivienda promovida, tienen que presentar sus balances a la ANV, con lo cual perfectamente la ANV podría informar al legislador o a quien corresponda cuál es el porcentaje de utilidad de los desarrolladores inmobiliarios y se va a encontrar que va a ser menos de 20%", apuntó.

Y añadió: "Gran porcentaje de los monoambientes son de inquilinos (...) hoy tiene viviendas más nuevas, más confortables a valores que comparados hace 7 años valen lo mismo o un poco menos".

El proyecto de ley plantea construir viviendas en un mínimo de 35 metros cuadrados y, al menos, un dormitorio independiente.

Subrayado salió a la calle a preguntarle a varias personas su opinión sobre el proyecto de ley. Los montevideanos destacan el precio y la ubicación para elegir este tipo de vivienda.