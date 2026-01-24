RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Próximos días con tiempo muy caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas: máximas de 40º en el norte

Nubel Cisneros confirma que este fin de semana y los próximos días serán muy calurosos, pesados, con muy elevadas sensaciones térmicas: máximas de 40º en el norte y aún más. Los detalles día a día.

Playa el fin de semana con elevadas sensaciones térmicas. Foto: FocoUy

Playa el fin de semana con elevadas sensaciones térmicas. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros confirma que este fin de semana y los próximos días serán muy calurosos, pesados, con muy elevadas sensaciones térmicas: máximas de 40º en el norte y aún más.

De acuerdo a su informe, este sábado se presenta de templado a cálido en la mañana, con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol.

El domingo tendremos un comienzo de jornada templado a cálido con cielo ligeramente nublado. La tarde continuará muy calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Fin de semana caluroso. Foto: FocoUy
El lunes comienza templado a cálido con cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas observándose gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche.

El martes tendremos una mañana cálida con pasaje de mucha nubosidad generando inestabilidad principalmente en las centro y norte. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo ligera inestabilidad en las primeras horas en la zona norte.

Sábado 24

Zona Norte: máxima 40º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 22º

Domingo 25

Zona Norte: máxima 41º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 39º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 23º

Lunes 26

Zona Norte: máxima 41º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 40º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 24º

Martes 27

Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º

