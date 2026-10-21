Moisés Martínez relató la violencia y abusos de su padre: "Vivíamos muy feo con él, mucha violencia, todo el tiempo golpes"

Moisés Martínez narró este miércoles en nota en exclusiva con Subrayado la violencia y los abusos sufridos por él, su madre y sus hermanas por parte de su padre, a quien mató a tiros en 2025, homicidio por el que fue condenado a 12 años de cárcel.

"Quise dar esta nota para que la gente escuche y sepa mi historia", afirmó y dijo que hasta ahora solo su familia había hablado del caso.

Moisés contó lo ocurrido en los días previos al homicidio de su padre, cuando viajó a Paysandú a ver a su madre. Dijo que estando allá, con el pasar de los días, la notó preocupada por cerrar las puertas y con miedo.

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En determinado momento, la llamó para hablar y que le contara lo que le pasaba. Al principio, se negaba, luego, la madre comenzó a llorar y le manifestó su preocupación porque el padre de Moisés iba a ir a Paysandú. "Tenía mucho miedo y estaba muy nerviosa de eso", afirmó.

El joven dijo que la madre se enteró del viaje del padre y la posibilidad de mudarse a Paysandú a través de un conocido.

"Me contó cosas muy fuertes que a mí me dolieron mucho. Me contó muchas cosas que yo no sabía", narró. "Tenía dientes postizos porque mi padre se los había arrancado a piñazos", dijo.

Moisés contó que el mismo día que habló con su madre volvió a Montevideo y se fue a la casa de su cuñado en Casavalle, donde estaba su hermana Sara. Le comentó la situación de su madre y ella le contó cosas que él no sabía, ya que cuando ocurrieron los abusos contra ella, su hermano tenía 13 años y no dimensionó lo que ocurría.

El joven recordó que cuando su padre fue enviado a prisión por el caso de su hermana Sara, él sintió satisfacción y reconoció que "fue como una tranquilidad saber de que ya no estaba más". "Vivíamos muy feo con él, mucha violencia, todo el tiempo golpes, a mí me hacía trabajar todo el tiempo en trabajo forzoso", aseguró. "Si yo paraba, él me pegaba. Me pegaba tanto con las manos, como con tarugos. con palos de madera, con cinto, con lo que primero que encuentre me pegaba", agregó.

Moisés afirmó que el detonante fue ver el dolor en el relato de su hermana Sara. "Fue muy duro para mí ver el dolor de ella", reconoció. "Me partió el corazón", dijo. "Habían pasado todos estos años, pero nunca tuvimos una conversación con respecto a lo que pasó, a lo que ella había pasado", reconoció.

Aseguró que su padre era violento con todos los integrantes de la familia y que le pegaba a cualquiera que se intentara defender. Moisés dijo que fue testigo de las agresiones sufridas por su madre. "Me partió el alma. Yo amo a mi madre, amo a mi familia y verla así preocupada, con miedo de que él vuelva, no es para menos", expresó.

Moisés aseguró que la violencia sufrida de su padre le generó un trauma durante su niñez y su adolescencia, lo que le provocó una fobia a las personas y a salir a la calle. Hoy, superó esa situación, dijo. "Por más que él ya no esté, esto es un daño, un trauma que nos va a quedar de por vida", agregó.

En 2010, el padre de Moisés fue procesado con prisión por atentado violento al pudor por los abusos contra su hermana Sara. Tras salir de prisión, el padre aparecía en la casa y "seguía siendo el mismo, no había cambiado", reconoció.

Emocionado, Moisés dijo que le "encantaría tener un padre, que haya cumplido el rol de padre, llegar el día del padre y poderle decir: 'feliz día papá'".