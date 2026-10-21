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SALUD

Tuberculosis en Uruguay: se confirmaron dos casos en Pando y registran un incremento año a año

Anualmente se registran entre 180 y 200 casos de la enfermedad en menores de edad; en el 2025 más de 1.400 personas padecieron la enfermedad.

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En los últimos días se registraron dos casos de tuberculosis en la ciudad de Pando. Se trata de dos amigas, que concurren al mismo centro educativo, por lo que se activó un protocolo para el control de contactos a nivel institucional.

Está previsto que este viernes la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa concurra al centro educativo para realizar el control de contactos, mientras que se realizan los estudios a otros núcleos cercanos de las pacientes.

En Uruguay hubo un incremento de los casos en 2025 que superaron las 1400 personas. Anualmente se registran entre 180 y 200 casos de la enfermedad en menores de edad.

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La directora del Programa Tuberculosis, Gabriela Amaya, dijo a Subrayado que se registraron un aumento de los casos en los últimos años y se localiza en determinados grupos de riesgo, pero no significa que otras personas se contagien.

"Es una enfermedad que requiere un contacto estrecho. En lugares donde hay hacinamiento que no están correctamente ventilados", comentó.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque principalmente se localiza en los pulmones. Cuando está allí, el contagio es a través de la tos, la risa o los estornudos. Algunos de los síntomas son tos persistente, fiebre y pérdida de peso.

En lo que respecta a las adolescentes con la enfermedad detectadas en Pando, Amaya dijo que una de ellas tienes una tuberculosis localizada a nivel de los pulmones, y la otra a nivel de la pleura; ambas consultaron por síntomas respiratorios.

"Es una enfermedad que es totalmente curable, si hacemos el diagnóstico en etapas tempranas se administran los antibióticos específicos para el tratamiento", explicó.

A nivel mundial se realizan estudios para la elaboración de otra vacuna pero aún no hay ninguna disponible.

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