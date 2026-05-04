Balacera y tiroteo contra varias casas en Punta de Rieles: más de 60 casquillos y un detenido

Una balacera y ataque contra varias casas ocurrió sobre las 21:00 horas del domingo en La Chancha, en Punta de Rieles. La Policía hizo un recorrido en la zona y recogió más de 60 casquillos.

En la calle los efectivos incautaron 6 cartuchos de escopeta, 37 cartuchos de armas largas y más de 60 casquillos de calibre 9 milímetros. Durante las recorridas, en Pasaje Colibrí y Pasaje La Paloma, los efectivos observaron una vivienda con varios impactos de bala en la fachada.

Balacera y ataque a tiros contra varias casas anoche en La Chancha, en la zona de Punta de Rieles. La Policía recogió más de 60 casquillos. Un equipo de Subrayado que fue al lugar esta mañana, registró nuevas balaceras. Informa @eugescogna | Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/BAb7JdR5q3

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Dos hombres que estaban dentro de esa casa dijeron a la Policía que, cuando comenzó el ataque a tiros, tuvieron que tirarse al piso para resguardarse. Pese a los disparos, no hubo personas heridas.

En el operativo, los policías también encontraron un auto abandonado con las cuatro puertas abiertas. Dentro había un handy. El vehículo era un Chevrolet Corsa denunciado como robado el 28 de marzo en Alejandro Gallinal y Godoy, en Malvín Norte.

Además, fue detenido un hombre que circulaba en moto. Según la información policial, la ropa que llevaba coincidía con la descripción aportada por vecinos sobre uno de los tiradores. La moto en la que se desplazaba también estaba denunciada como robada.

El caso quedó a cargo de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Un equipo de Subrayado que concurrió al lugar en la mañana de este lunes para registrar lo ocurrido durante la noche captó balaceras en ráfaga en la zona.