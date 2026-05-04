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Barrio la chancha

Balacera y tiroteo contra varias casas en Punta de Rieles: más de 60 casquillos y un detenido

Hubo balacera en la noche del domingo en el barrio La Chancha y un equipo de Subrayado captó un nuevo episodio de disparos en ráfaga en la mañana de este lunes.

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Una balacera y ataque contra varias casas ocurrió sobre las 21:00 horas del domingo en La Chancha, en Punta de Rieles. La Policía hizo un recorrido en la zona y recogió más de 60 casquillos.

En la calle los efectivos incautaron 6 cartuchos de escopeta, 37 cartuchos de armas largas y más de 60 casquillos de calibre 9 milímetros. Durante las recorridas, en Pasaje Colibrí y Pasaje La Paloma, los efectivos observaron una vivienda con varios impactos de bala en la fachada.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.
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Dos hombres que estaban dentro de esa casa dijeron a la Policía que, cuando comenzó el ataque a tiros, tuvieron que tirarse al piso para resguardarse. Pese a los disparos, no hubo personas heridas.

En el operativo, los policías también encontraron un auto abandonado con las cuatro puertas abiertas. Dentro había un handy. El vehículo era un Chevrolet Corsa denunciado como robado el 28 de marzo en Alejandro Gallinal y Godoy, en Malvín Norte.

Además, fue detenido un hombre que circulaba en moto. Según la información policial, la ropa que llevaba coincidía con la descripción aportada por vecinos sobre uno de los tiradores. La moto en la que se desplazaba también estaba denunciada como robada.

El caso quedó a cargo de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Un equipo de Subrayado que concurrió al lugar en la mañana de este lunes para registrar lo ocurrido durante la noche captó balaceras en ráfaga en la zona.

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