Programa Más Barrio comienza en febrero en cinco zonas de Cerro Norte con acciones en seguridad, vivienda y hábitat

El gobierno prepara el inicio del programa Más Barrio para el mes de febrero en Cerro Norte , tendrá intervención del Ministerio del Interior y el de Vivienda.

La ministra, Tamara Paseyro, dijo que se trata de un programa interinstitucional que estaría comenzando en el mes de febrero por cinco zonas.

"Se aprobó una línea de crédito y un préstamo con la CAF así que vamos a empezar en febrero en estas cinco zonas que también anunció el Presidente de la República en cinco departamentos", indicó.

Y agregó: "Los componentes de este plan son las acciones, por supuesto, en seguridad, en infraestructura en un sentido amplio en lo que tiene que ver con espacios públicos, con alumbrados con Vialidad con la mejora del hábitat en estos barrios y también un componente de vivienda y hábitat que va a ir desde mejora de vivienda, desde posibles viviendas nuevas si fuera necesario".

Paseyro señaló que no se trata de un programa de asentamientos si no que abarca la ciudad formal y la informal en su conjunto.