Programa Más Barrio comienza el jueves en Cerro Norte: secretario de Presidencia detalló cómo funcionará

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al programa Más Barrio, que comienza el jueves en Cerro Norte, con un "censo, recorrida, conversación con todos los vecinos".

"No es un plan de seguridad pero sí tiene un componente de seguridad importante, que es la necesidad de que la gente pueda vivir en barrios seguros, pero se basa en la convivencia, en donde está articulado el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, donde vamos a tener acciones sobre el mobiliario público, plazas, necesidad de reconstruir espacios para que la gente pueda tener convivencia en el barrio, iluminación, limpieza de la zona y la relocalización o construcción de viviendas en el caso que sea necesario", explicó el jerarca.

Quienes llevarán a cabo el despliegue territorial fueron capacitados previamente. A partir de esto, habrá acciones que implican "la limpieza de la zona, la iluminación de la zona, el patrullaje de la Policía, y los trabajos que van a ser los más estructurales que tienen que ver con las cuestiones de vivienda y de otros aspectos que tienen que ver con la coordinación", agregó.

"Para el Plan Más Barrio nosotros logramos un financiamiento con CAF, particularmente un acuerdo que ya tenemos firmado de 50 millones de dólares. Más allá de que CAF tiene una línea de crédito para el programa Más Barrio, eso veremos cómo la utilizamos, más lo que estamos haciendo es complementar presupuesto que ya existe", agregó y aclaró que ese presupuesto es para todos los lugares en los que apliquen el plan.