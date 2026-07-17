El programa Más Barrio abrió convocatorias para incorporar trabajadores sociales y arquitectos que desarrollarán tareas en el área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado.
Programa Más barrio abrió llamados para reforzar equipos técnicos que trabajarán en distintos puntos del país
La convocatoria prevé la contratación de cuatro trabajadores sociales y cuatro arquitectos. Las zonas que abarcará el programa son área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio.
La iniciativa busca fortalecer la presencia del Estado en zonas con mayores niveles de vulnerabilidad, exclusión y violencia, mediante equipos técnicos que trabajarán directamente con los vecinos y las comunidades.
Gobierno inicia este martes el programa Más Barrio en Rivera en una zona con más de 2.000 habitantes
Según informó Presidencia, este año el programa se extenderá a nuevos barrios de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera, con intervenciones que incluyen mejoras en los espacios públicos, apoyo a las condiciones habitacionales, acciones para fortalecer la convivencia y la seguridad, además del trabajo social con las familias.
En total, la convocatoria prevé la contratación de cuatro trabajadores sociales y cuatro arquitectos, quienes integrarán los equipos territoriales encargados de acompañar la implementación del programa en las distintas localidades.
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