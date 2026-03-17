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MEDIDA DEL SINDICATO

Profesores realizan talleres con estudiantes toda la semana por agresión al director del liceo 4 de Paysandú

El sindicato de profesores del liceo 4 de Paysandú ocupó el lunes el centro de estudios por la agresión de un alumno al director, y durante la semana harán talleres con los estudiantes.

Liceo-4-de-Paysandú

Este martes los docentes resolvieron realizar talleres con los estudiantes a lo largo de la semana, dijo a Subrayado Horacio Acuña, dirigente sindical de Paysandú.

La medida busca trabajar con los alumnos para evitar la violencia como respuesta a los problemas o las discusiones entre pares o con docentes.

El sindicato reclamó respuestas de las autoridades y este martes una delegación de docentes se reunirá con el director general de Secundaria Manuel Oroño. A la reunión asistirán dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

El director agredido “sigue en uso de licencia prevista en el protocolo de actuación ante hechos de violencia en las instituciones educativas, afectado además de lo físico en el aspecto emocional”, indicó Acuña.

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