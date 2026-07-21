Productores damnificados por el temporal en Salto piden "batería de acciones concretas" y "empatía" para financiación de la reconstrucción

Continúa la desazón entre los productores del departamento de Salto tras las pérdidas totales por el temporal y debido a esto, la comisión de Diputados de Ganadería, Agricultura y Pesca sesionó este martes de forma extraordinaria por las afectaciones registradas y recibió a damnificados.

"Necesitamos una batería de acciones concretas, apoyo por parte del Estado también. Un poco de empatía con lo que es la financiación de esta reconstrucción porque reconstruir lo que es el sector hoy en día, va a llevar tiempo", dijo una de las integrantes de la Confederación Granjera del Uruguay tras la comparecencia ante la comisión de Ganadería de Diputados por la situación.

Otro de los integrantes explicó que el "objetivo ahora es poder reconstruir todo para volver a hacer ahora el ciclo de ahora".

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Por su parte, Subrayado dialogó con Miguel Gabrielli, quien es productor desde el año 1986, dijo a Subrayado que nunca había vivido una situación de este extremo. "Fue algo impresionante (...) me dejó sin nada", expresó.

El productor dijo que en la madrugada cuando comenzó a soplar el viento fue algo espantoso y cuando salió a mirar estaba todo en el suelo.

"No dejó nada, tenía más de 30.000 metros de invernadero y no quedó uno sano, uno en pie (...) no sabemos qué hacer porque no se puede levantar la producción está ahí y ya lo tenemos perdido. Todo lo que invertimos en producción, en semillas, en todo, está todo perdido, no podés arreglar arriba de las plantas", comentó.

Y agregó: "La verdad no sé para qué lado agarrar, la verdad que no sé que hay que hacer".

Por su parte, Pedro Álvez, manifestó su impotencia, dijo que fue algo inesperado. "Rompió todo, lo que agarraba al paso rompía", apuntó.

El productor trabaja hace 15 años y no recuerda un temporal de esa dimensión. "Se soluciona con apoyo, mucho apoyo y a meterle para adelante con ganas todos", señaló.

La comisión de Diputados de Ganadería, Agricultura y Pesca sesionó este martes de forma extraordinaria por las afectaciones registradas en el departamento de Salto.

El presidente de la comisión, Marcos Presa, dijo que la preocupación mayor es la afectación de 300 productores y que todavía se continúa con las tareas de relevamiento para conocer la dimensión de los daños, además de ver si algo se puede salvar para ver cómo actuar.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Horacio De Brum, oriundo Salto, resaltó la respuesta del gobierno ante las afectaciones, pero considera importante que también se declare la emergencia agropecuaria.