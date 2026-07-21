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CONSECUENCIAS CLIMÁTICAS

Advierten por afectación en la oferta y los precios de cultivos dañados por el temporal en Salto

Desde la UAM aseguran que recuperar los cultivos de abajo de los invernáculos es muy difícil. Recomiendan estar atentos a la lista inteligente para saber los alimentos con mayor oferta y mejor precio.

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Los daños en los cultivos de invernáculo del litoral por el temporal afectarán la oferta y, por ende, el precio del tomate, morrón y otros en los próximas semanas. El impacto puede extenderse hasta setiembre.

Pablo Pacheco de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) explicó que cuando se cae un invernáculo es muy difícil recuperar el cultivo que está abajo y se pierde. "Algo se puede recuperar, pero la pérdida es muy importante", aseguró.

Aproximadamente, el 50% de la oferta del año de tomate, morrón, berenjena, pepino, zucchini, frutilla, zapallito, que se vende en la UAM, proviene del litoral, principalmente de Salto, el departamento más afectado por el temporal. Pacheco adelantó que el efecto en la oferta será muy importante.

Yamandú Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.
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Con los días y las semanas se observará la falta de oferta hasta la primavera y su correlación en el precio. El temporal ocurrió el sábado, pero la operativa de lunes y martes en la UAM fue normal.

Pacheco recomendó estar atentos a la lista inteligente con los alimentos de mayor oferta y mejor precio. Se destaca la manzana, naranja, limón, mandarina, calabaza y zanahoria. Además, las hortalizas de hoja son abundantes, con buena calidad y tamaños, como puerro, apio, lechuga, coliflor y espinaca.

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