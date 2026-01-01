Productores de carne y lácteos analizan el potencial de María Dolores, así son principales desafíos

Con corrales para unas 8.000 cabezas de ganado, la estancia María Dolores prepara un pliego licitatorio con intención de captar interesados en el rubro.

"La potencialidad es inmensa, enorme, creemos que puede haber una sinergia muy importante entre todas las gremiales y productores de Florida, con la particularidad de que sabemos que la cuenca lechera en Florida cuenta con gran presencia, fundamental presencia, y siempre hay un elemento que es el macho holando, que ni que hablar que vemos que toda esta sinergia que se puede dar foco acá en María Dolores, puede ser impresionante para entre otras muchas cosas poder producir ese animal en las mejores condiciones", señaló Luis Avero, director del frigorífico Florida.

Otro punto de destaque es la ubicación. También, que la estancia está habilitada para cuarentena, lo que genera un valor agregado.

CARNE MARÌA DOLORES

Las Sociedades de Productores de Leche de Florida, la de San Ramón, la Sociedad de Fomento Rural 33 Orientales, la Asociación de Villa Rodríguez y la Asociación Nacional de Productores de Leche son las que gestionan el banco de forraje de María Dolores.

"El trabajo consiste en sembrar en conjunto e incurrir, hacerse cargo de todo lo que implica el cultivo, todos los costos y todos los riesgos de ese cultivo, para que luego todo el grano producido acá logre el mejor costo de producción, se pueda llevar a cada uno de los tambos que participan en la operativa, y poder producir más leche, una leche más barata, que redunde finalmente en un ingreso mayor para cada una de las familias que participan acá. De esa manera cada familia obtendría un ingreso mejor, y se quedaría en el campo de una forma digna como la que queremos vivir todos hoy en día", indicó Roxana Larrañaga, productora de San Ramón.

"Un campo de este tamaño, de esta zona, cuando nosotros, la mayor parte de los productores, utilizan 100, 150 hectáreas, que a su vez la mitad es arrendado y la mitad es de ellos en propiedad, tener un campo de este tamaño, con este nivel de tecnología que se puede aplicar, implica que cualquier productor independientemente del tamaño que tenga, puede acceder a esa tecnología, puede crecer y competir en mercados internacionales", agregó.

Uno de los principales desafíos que tiene el sector lechero es la permanencia en el campo y que las nuevas generaciones apuesten a futuro.

LECHERÌA MARÌA DOLORES

Las 4404 hectáreas adquiridas por Colonización, a pocos kilómetros de la ciudad de Florida, cercana a San Ramón, en el departamento de Canelones, con acceso es por ruta 12 y camino Río Viejo, ya está en funcionamiento.

Fueron cinco las gremiales lecheras, quienes plantaron 450 hectáreas de maíz bajo riego, como banco de forraje. Además, 213 hectáreas sin riego artificial y 540 hectáreas de siembra de segunda, totalizando 1202 hectáreas.

Esto representa una inversión de 800 mil dólares. Siendo 650 mil en insumos y 150 mil de inversión y gastos a cosecha.

La proyección que hace Colonización es de 2.700 hectáreas destinadas a banco de forraje, poco menos de la mitad con riego. Alcanzaría a 380 familias.

En relación a la instalación de colonos, el proyecto indica que la construcción de viviendas y tambos será desarrollada por Mevir, con autoconstrucción de las familias colonas. Contando con el asesoramiento técnico de la Cooperativa Nacional de la Leche, Conaprole.

Con respecto a la capacidad de riego, son diez los pívots, abarcando 1200 hectáreas, con disponibilidad de agua de dos represas y dos tomas de agua autorizadas por el Ministerio de Ambiente.

A su vez, la estancia María Dolores tiene potencial con fines ganaderos. La cercanía con el frigorífico Florida, la industria cárnica de Canelones y el puerto de Montevideo generan expectativa en el sector.

Otro de los proyectos que se piensan establecer en el lugar es la UTEC. La misma tendría lugar en el casco de la estancia y la Intendencia de Florida está dispuesta a colaborar, por ejemplo, con el transporte para los alumnos.