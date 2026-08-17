Productor rural denuncia que le carnearon dos caballos: "Uno se queda con el miedo que pase con otros animales"

Un productor rural de Santa Rosa denunció que dos de sus caballos fueron carneados y sus restos encontrados esparcidos por el predio.

Los caballos pertenecían a sus hijos, de 14 y 18 años, que participaban con los animales en actividades criollas de la zona.

"El día sábado nosotros estuvimos con ellos, nos fuimos en el correr de la tarde y en la mañana nos llamó un vecino y nos avisó que encontró a los caballos carneados, muertos, lo cual fue un shock para nosotros", dijo Lucía. Su hermano comentó que los caballos eran como sus hermanos: "Siempre con ellos, era como una mascota para nosotros y nos acompañaban en los paseos y en alguna campereada también".

Seguí leyendo "Fallas en la comunicación": Ascot confirmó que "no hubo amenazas" y que chofer cambió versión ante la Policía "por los nervios"

Por parte, Saúl, el padre de los adolescentes, comentó que el campo está ubicado en ruta 11, en las inmediaciones del kilómetro 32, y que allí tienen animales para el disfrute de sus hijos.

"Es la primera vez que nos pasa, pero sí obviamente uno ya se queda con el miedo que nos pase con los otros animales. Los vecinos están todos en alerta ahora porque son situaciones que se están dando y más que nada con caballos", contó.

Luego de lo ocurrido se enteraron que a otros vecinos también les ocurrió lo mismo. Saúl dijo que es importante que se concientice sobre el tema y que las autoridades tomen acciones para que esto no siga pasando. "Claramente esto ya es un negocio", señaló.

Desde Bienestar Animal, Esteban Vieta, explicó que el productor encontró a sus caballos despellejados y que les retiraron la pulpa.

"Esto termina siendo faena clandestina más que abigeato", destacó y exhortó a la población a comprar carne en los lugares habilitados.

Vieta dijo que la Policía viene investigando el tema de la comercialización de carne faenada de forma clandestina.