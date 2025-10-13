La producción industrial en agosto se ubicó 6,3% por debajo de la registrada en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Buena parte de la caída se debe a la detención de la refinería de ANCAP, por los problemas con la boya de José Ignacio. Sin considerar la refinería, la caída es del 4,2% interanual, con incidencia de la industria frigorífica, la industria pesquera y una menor producción interanual de concentrados de bebida.
Producción industrial cae 6,3% en agosto, por refinería y otros sectores
La producción sin refinería cae 4,2% interanual. El empleo cae 2,8%.
En lo que va del año la producción industrial aumentó 4,7%, pero la mayor parte del aumento se debió a la reactivación de la refinería en los primeros meses del año, comparado con el año pasado cuando estuvo detenida por una extensa parada.
Sin considerar la refinería de ANCAP, la producción industrial sube 1,2% en el acumulado anual, con incidencia positiva relevante de las industrias frigorífica, láctea, maltería y celulosa.
A pesar del aumento en la producción, el empleo industrial cayó 2,8% en agosto, respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado anual la caída del empleo industrial es de 1,4%.
