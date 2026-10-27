Imputaron con prisión preventiva por 120 días a un hombre de 29 años que mató a uno e hirió a otro con arma de fuego en Santa Lucía.
Prisión preventiva para un hombre que mató a otro e hirió a un tercero por disparos en Santa Lucía
La víctima fatal tenía 41 años. El homicidio ocurrió en la vía pública, en la mañana del domingo.
El homicidio ocurrió en la mañana de este domingo, en las inmediaciones de Francia y 29 de Diciembre.
De acuerdo a lo que determinó la investigación policial, el homicida sacó un arma en medio de una discusión en la vía pública y efectuó varios disparos. Una de las balas hirió a un hombre de 41 años, que fue trasladado a un centro asistencial, pero no sobrevivió. Otra alcanzó la pierna de un hombre de 35 años.
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El arma utilizada, un revólver calibre 22, fue incautada.
La imputación fue por un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en reiteración real, con un delito de lesiones personales especialmente agravadas.
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