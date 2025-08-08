Prisión preventiva para el joven que intentó estafar a anciana y fue detenido en la puerta del banco

Imputaron este viernes al joven que intentó estafar a una anciana en la pasada jornada y fue detenido cuando llegó a buscar el dinero.

El hombre, de 28 años, fue imputado por dos estafas, una en grado de tentativa y otra por la estafa a una pareja de ancianos. Además, se le tipificó el delito de asociación para delinquir ya que integra un grupo que se dedica a cometer maniobras ilícitas.

Seguí leyendo Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia

Este jueves, el hombre, fue detenido sobre la hora 13:00 frente a la sede del Banco República ubicada en avenida Uruguay y Julio Herrera y Obes, cuando quiso estafar a una anciana, pidiéndole que retirara 25.000 dólares. Días atrás, la había estafado por 250.000 dólares, lingotes de oro y joyas.

Al momento del arresto había varias personas haciendo la fila, sobre la vereda. Esperando que el local abriera a la una. Entre ellas se encontraba la mujer, a quien un delincuente había llamado haciéndose pasar por su hijo, y pidiéndole que retirara ese monto del banco.

Ella aceptó. Acordó la entrega, y fue hasta el banco, en un taxi, informó a la Policía y fue detenido.

El segundo de los casos por el que fue imputado, refiere a la estafa a una pareja de ancianos ocurrida el 1° de agosto. El individuo llevó a la pareja a seis sucursales de distintos bancos y les robó medio millón de pesos.