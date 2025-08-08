RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR NOVENTA DÍAS

Prisión preventiva para el joven que intentó estafar a anciana y fue detenido en la puerta del banco

El hombre, de 28 años, fue imputado por dos estafas, una en grado de tentativa y otra por la estafa a una pareja de ancianos. Además, se le tipificó el delito de asociación para delinquir ya que integra un grupo que se dedica a cometer maniobras ilícitas.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

Imputaron este viernes al joven que intentó estafar a una anciana en la pasada jornada y fue detenido cuando llegó a buscar el dinero.

El individuo deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras continúa la investigación.

Este jueves, el hombre, fue detenido sobre la hora 13:00 frente a la sede del Banco República ubicada en avenida Uruguay y Julio Herrera y Obes, cuando quiso estafar a una anciana, pidiéndole que retirara 25.000 dólares. Días atrás, la había estafado por 250.000 dólares, lingotes de oro y joyas.

Al momento del arresto había varias personas haciendo la fila, sobre la vereda. Esperando que el local abriera a la una. Entre ellas se encontraba la mujer, a quien un delincuente había llamado haciéndose pasar por su hijo, y pidiéndole que retirara ese monto del banco.

Ella aceptó. Acordó la entrega, y fue hasta el banco, en un taxi, informó a la Policía y fue detenido.

El segundo de los casos por el que fue imputado, refiere a la estafa a una pareja de ancianos ocurrida el 1° de agosto. El individuo llevó a la pareja a seis sucursales de distintos bancos y les robó medio millón de pesos.

