Balearon a un joven en Capurro: lo hirieron en pecho, espalda y pierna

Un joven fue herido de bala, minutos antes de las siete de la mañana de este sábado, en el barrio Capurro –Montevideo–. Fuentes policiales dijeron a Subrayado que la víctima estaba en la calle y que, tras ser herido, ingresó a una vivienda.
El ataque a tiros ocurrió en la mañana de este sábado en avenida Costanera y Rivas.
Policías que llegaron al lugar lo trasladaron de urgencia al hospital del Cerro, por la cercanía. Allí los médicos observaron que tiene tres impactos de bala: en la espalda, en el pecho y en una pierna, señala el parte médico.
Según lo observado en la escena, fueron al menos cuatro disparos. Tres de ellos impactaron en el joven, que ya fue operado y su estado de salud es reservado. No fueron encontrados casquillos.
Según información que maneja la Policía, los atacantes fueron dos. Se encuentran prófugos. La investigación está a cargo de los detectives de la Zona Operacional I.
