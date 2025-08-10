RECIBÍ EL NEWSLETTER
En aniversario del Partido Nacional, Delgado dijo que son "tradición y cambio" y que el gobierno "no tiene rumbo ni liderazgo"

La ceremonia se realizó frente a su sede y contó con la participación del expresidente Luis Lacalle Pou. Hubo reconocimientos a expresidentes del Directorio, menciones a referentes fallecidos.

El Partido Nacional (PN) celebró su aniversario 189 este domingo con un acto frente a su sede central, en Ciudad Vieja.

El presidente del Honorable Directorio, Álvaro Delgado dijo que son tradición y cambio y agregó que como oposición se deben trancar fuerte ante caprichos autoritarios e ideológicos.

"Este partido de 189 años ha sido un faro permanente y protagonista de toda la historia. Ser oposición moderna en un gobierno que tiene muy aceitada la marcha atrás, muy aceitada la marcha atrás que en realidad, no tiene ideas, no tiene rumbo, no tiene liderazgo".

Y agregó: "Nosotros nos tenemos que trancar fuerte, muy fuerte como oposición cuando quieren venir a avasallar la voluntad popular. Cuando quieran venir a avasallar la voluntad de la gente, cuando quieran venir con caprichos autoritarios a malgastar la plata de los uruguayos, y cuando quieran venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para el Uruguay".

La presencia del expresidente Luis Lacalle Pou no pasó desapercibida, fue saludado desde el estrado y por muchos militantes que se acercaron, en la previa de su cumpleaños número 52 que celebra este lunes.

En la jornada también hubo un reconocimiento a los 50 años del disco “De Poncho Blanco” del cantautor Carlos María Fossati,

El festejo de los 189 años se denominó el Encuentro Blanco. En la ceremonia hubo música, reconocimientos a expresidentes del Directorio, menciones a referentes fallecidos y mensajes de dirigentes partidarios.

reconocimientos-blancos-aniversaio-foco
