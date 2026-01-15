RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Prisión preventiva para dos jóvenes por homicidio en La Paz; la Policía llegó a ellos por ADN en una chancleta

El crimen del joven de 19 años ocurrió el lunes en La Paz. La víctima era perseguida por los otros dos jóvenes, que lo alcanzaron y le dispararon cuando intentó huir por una casa.

Fotos: Subrayado. El momento en el que los detenidos son llevados ante un juez en Las Piedras.

Los implicados habían sido detenidos este mismo jueves, en allanamientos que se realizaron en la misma zona y en la tarde se hizo la audiencia de formalización de la investigación.

El de 18 años es investigado como autor de homicidio agravado y también por violación de domicilio, ya que ingresó a la casa por donde intentó huir la víctima. También por porte de arma en lugares públicos. El joven de 20 años fue imputado como coautor.

Uno de los elementos clave para la detención fue el análisis de ADN realizado sobre un par de chancletas levantadas por Policía Científica. Una de ellas fue encontrada en la calle y la otra dentro del predio de la vivienda a la que ingresó la víctima antes de ser asesinada, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En esa casa, además, hay cámaras de seguridad que respaldan la reconstrucción del crimen.

El homicidio ocurrió el lunes en horas de la tarde, en calles Constitución y de las Artes. La víctima fue un joven de 19 años que murió tras una persecución y un tiroteo.

De acuerdo a la información de entonces, una moto con dos ocupantes perseguía a un auto en el que viajaban el joven que fue asesinado y una joven de 24 años. Durante la huida, el conductor del auto perdió el dominio del vehículo, que terminó en una zanja. El joven salió del coche e intentó escapar a pie, ingresando a una vivienda cercana, donde recibió al menos tres disparos que le provocaron la muerte.

Tras el ataque, los agresores escaparon. La hipótesis es que el homicidio fue por disputas por la venta de drogas en la zona.

