Príncipe William llega este lunes a Brasil en misión climática antes de la COP30: la agenda

E l príncipe William , heredero de la corona británica, llega este lunes a Rio de Janeiro para una visita enfocada en la protección del planeta, antes de viajar a la Amazonía para una cumbre mundial sobre el clima.

La primera visita del futuro rey a Brasil está centrada en su iniciativa Earthshot Prize, que entrega anualmente un millón de libras (1,3 millones de dólares) a cinco proyectos que abordan amenazas al medioambiente.

En Rio de Janeiro, William se reunirá también con comunidades locales y visitará lugares emblemáticos de la ciudad postal de Brasil, según el palacio de Kensington, que gestiona sus comunicaciones.

La ceremonia de premiación de los Earthshot Awards estará plagada de estrellas: la cantante brasileña Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes y el tres veces ganador del Grammy Seu Jorge caminarán sobre la "alfombra verde" antes de subir al escenario.

El príncipe también participará de la cumbre United for Wildlife, enfocada este año en los crímenes ambientales.

"Desde la tala ilegal y la minería de oro al tráfico de animales silvestres, estos crímenes están llevando a ecosistemas como la Amazonía más allá del punto de no retorno", dijo Tom Clements, director ejecutivo de conservación en la Royal Foundation, que lideran el príncipe y la princesa de Gales.

El heredero al trono británico luego viajará a la ciudad amazónica de Belém, sede de la conferencia climática de la ONU COP30 (10 al 21 de noviembre), para una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

William dará un discurso en representación del gobierno británico y su padre, el rey Carlos III, y participará de reuniones bilaterales.

La visita del príncipe a Rio de Janeiro tiene lugar pocos días después de que la ciudad fuera escenario de la más letal operación policial en la historia de Brasil, con 121 muertos.

FUENTE: AFP