RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO DE JANEIRO

Príncipe William llega este lunes a Brasil en misión climática antes de la COP30: la agenda

La visita del príncipe a Rio de Janeiro tiene lugar pocos días después de que la ciudad fuera escenario de la más letal operación policial en la historia de Brasil, con 121 muertos.

Principe William. Foto: AFP

Principe William. Foto: AFP

El príncipe William, heredero de la corona británica, llega este lunes a Rio de Janeiro para una visita enfocada en la protección del planeta, antes de viajar a la Amazonía para una cumbre mundial sobre el clima.

La primera visita del futuro rey a Brasil está centrada en su iniciativa Earthshot Prize, que entrega anualmente un millón de libras (1,3 millones de dólares) a cinco proyectos que abordan amenazas al medioambiente.

En Rio de Janeiro, William se reunirá también con comunidades locales y visitará lugares emblemáticos de la ciudad postal de Brasil, según el palacio de Kensington, que gestiona sus comunicaciones.

israel recibio los cuerpos de tres rehenes en gaza, afirma la oficina del primer ministro
Seguí leyendo

Israel recibió los cuerpos de tres rehenes en Gaza, afirma la oficina del primer ministro

La ceremonia de premiación de los Earthshot Awards estará plagada de estrellas: la cantante brasileña Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes y el tres veces ganador del Grammy Seu Jorge caminarán sobre la "alfombra verde" antes de subir al escenario.

El príncipe también participará de la cumbre United for Wildlife, enfocada este año en los crímenes ambientales.

"Desde la tala ilegal y la minería de oro al tráfico de animales silvestres, estos crímenes están llevando a ecosistemas como la Amazonía más allá del punto de no retorno", dijo Tom Clements, director ejecutivo de conservación en la Royal Foundation, que lideran el príncipe y la princesa de Gales.

El heredero al trono británico luego viajará a la ciudad amazónica de Belém, sede de la conferencia climática de la ONU COP30 (10 al 21 de noviembre), para una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

William dará un discurso en representación del gobierno británico y su padre, el rey Carlos III, y participará de reuniones bilaterales.

La visita del príncipe a Rio de Janeiro tiene lugar pocos días después de que la ciudad fuera escenario de la más letal operación policial en la historia de Brasil, con 121 muertos.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Te puede interesar

Peñarol VS Defensor. Foto: Foco UY
FECHA 14 EN EL CDS

¡Peñarol campeón del Torneo Clausura! El aurinegro le ganó a Defensor 2 a 1, con goles de Lucas Hernández
Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado video
Policiales

Dos muertos en un siniestro cerca de Piriápolis; tercer vehículo fue afectado y era conducido por policía alcoholizado
Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados

Dejá tu comentario