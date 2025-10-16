Primeros ganadores de los premios Graffiti 2025: Florencia Núñez, Luciano Supervielle y Julieta Rada entre los destacados

El miércoles se conocieron los primeros ganadores de los premios Graffiti 2025, con una ceremonia de lanzamiento en el Complejo Cultural Politeama, de Canelones.

Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records.

Seguí leyendo "Superimportante el entrar muy decidido": los consejos de Tato para quienes quieran entrar a Gran Hermano

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records.

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical.

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG.

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND.

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Candombe - Julieta Rada / IND.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA

La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro

MEJOR DISEÑO DE ARTE

Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records - Diseñador Gráfico: Gabriel Ameijenda

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA

Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora

MEJOR VIDEO DE LARGA DURACIÓN

360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG

MEJOR VIDEO CLIP EN VIVO

Asesinos son – Chole y Banda Martes 13 / MMG

MEJOR VIDEO CLIP

La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio

MEJOR EDICIÓN ESPECIAL

80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN RELIGIOSA

Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Relámpagos - Goro Gocher / Sondor

PREMIO GRAFFITI INSTITUCIONAL

Gobierno de Canelones, por la inauguración del Espacio Colón,un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

Municipio de Pando, Colectivo La Cuna, por la realización de Patrimonio Rock.

Además, quedó habilitada en la página web de los premios Graffiti la votación popular para elegir el Tema Popular del Año y El Premio Omar Gutiérrez al Artista del Año.

Las ceremonias de los premios Graffiti 2025 se completan los días 5 y 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa, con los siguientes Shows en vivo:

5 de noviembre

La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo, Proyecto Canibal Troilo.

6 de noviembre

Florencia Nuñez, Matias Valdez, Supervielle, Gonzalo Brancciari, Invitada Especial Desde España, Alba Lamerced.