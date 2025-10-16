El miércoles se conocieron los primeros ganadores de los premios Graffiti 2025, con una ceremonia de lanzamiento en el Complejo Cultural Politeama, de Canelones.
Primeros ganadores de los premios Graffiti 2025: Florencia Núñez, Luciano Supervielle y Julieta Rada entre los destacados
El miércoles de noche se entregaron los primeros galardones de los premios Graffiti 2025 en Uruguay. Son los premios a la música uruguaya en todos sus géneros.
MEJOR ÁLBUM POP
Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records.
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL
Montevideano - Luciano Supervielle, Orquesta Filarmónica de Montevideo / Little Butterfly Records.
MEJOR ÁLBUM DE TANGO
Che Papusa dúo…y el tango se hizo mujer - Che Papusa dúo / Uruguay Musical.
MEJOR ÁLBUM EN VIVO
La historia de mis canciones - José Carbajal "El Sabalero" / MMG.
MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE
Clásicos del folklore Uruguayo - Catherine Vergnes / IND.
MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN
Candombe - Julieta Rada / IND.
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA
La canción pide la canción tiene - Diego González / Bizarro
MEJOR DISEÑO DE ARTE
Bruma Cabra Club - Tüssi Dematteis / Little Butterfly Records - Diseñador Gráfico: Gabriel Ameijenda
MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA
Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY - Diego Rocha / Estuario editora
MEJOR VIDEO DE LARGA DURACIÓN
360 Show en Vivo Antel Arena - Buitres / MMG
MEJOR VIDEO CLIP EN VIVO
Asesinos son – Chole y Banda Martes 13 / MMG
MEJOR VIDEO CLIP
La vida empieza - Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina / MMG – Director Gabriel Bossio
MEJOR EDICIÓN ESPECIAL
80 Años - Saldos y Retazos. Vol.1 - Hugo Fattoruso / MMG
MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN RELIGIOSA
Un nuevo comienzo - Alvaro Trinidad / Big Sound
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
Relámpagos - Goro Gocher / Sondor
PREMIO GRAFFITI INSTITUCIONAL
Gobierno de Canelones, por la inauguración del Espacio Colón,un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica.
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
Municipio de Pando, Colectivo La Cuna, por la realización de Patrimonio Rock.
Además, quedó habilitada en la página web de los premios Graffiti la votación popular para elegir el Tema Popular del Año y El Premio Omar Gutiérrez al Artista del Año.
Las ceremonias de los premios Graffiti 2025 se completan los días 5 y 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa, con los siguientes Shows en vivo:
5 de noviembre
La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo, Proyecto Canibal Troilo.
6 de noviembre
Florencia Nuñez, Matias Valdez, Supervielle, Gonzalo Brancciari, Invitada Especial Desde España, Alba Lamerced.
