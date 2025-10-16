Medios internacionales destacan a Uruguay como pionero en América Latina al votar la ley de eutanasia

La aprobación en Uruguay de la ley de eutanasia , llamada acá como “ley de muerte digna”, generó repercusiones en todo el mundo y numerosos medios informan de la votación histórica.

En Argentina, el diario La Nación destacó así la noticia: “Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado”.

“La Cámara Alta aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley muerte digna que ya contaba con media sanción de Diputados. Colombia y Ecuador ya la despenalizaron”.

Destacaron además que así, Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida en los que figuran Canadá, Países bajos, Nueva Zelanda y España.

Por su parte, El País de Madrid también hizo referencia a la ley aprobada, y acompañada la noticia con la celebración que hubo en las barras del Senado.

“Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina. Tras un recorrido legislativo de cinco años, el Senado habilita la muerte digna en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo”, dice este medio de comunicación.

Por su parte, el canal alemán Deutsche Welle tituló: “Uruguay aprueba ley de eutanasia por mayoría en el Senado”.

“La norma titulada muerte digna fue aprobada tras una amplia discusión. Uruguay se convierte en la primera nación de Sudamérica que aprueba la eutanasia mediante una ley”, dice este medio internacional.

“Muerte digna: Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de Latinoamérica”. Así encabezó la noticia RFI (Radio Francia Internacional), y agregó: “Uruguay aprobó este 15 de octubre por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. Esta norma, titulada muerte digna, es pionera en América Latina”.