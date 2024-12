Primera reunión de transición del Mides este jueves; futuro ministro dijo que hay programas que se mantendrán

“Charlamos telefónicamente y en realidad son visiones distintas o enfoques distintos respecto de la relación concretamente con la coordinadora de ollas. Respecto de los tiempos de la transición, quedó claro cuál fue el proceso. Tuvimos la primera etapa entre los equipos de Presidencia, y todos los equipos designados mientras tanto tuvimos reuniones con otras organizaciones o personas porque no teníamos tiempo para perder en esto de empezar a recabar información. Sobre cosas que en el caso del Mides que me va a tocar asumir, tiene mucho que ver con el trabajo que desarrolla mucha gente en territorio”, afirmó el ministro de Desarrollo Social designado por Yamandú Orsi.

“Hay algunas prioridades importantes. Una que hace a las características de este tipo de políticas, que queremos llevar adelante, que es el fortalecimiento a las capacidades barriales. Es trabajar con el entramado social para fortalecerlo, porque eso redunda en menos violencia, mejor convivencia y posibilidades del desarrollo de las personas, con infancias, con cuidados, con la reducción del sistema de transferencias”, sostuvo.

Además, señaló que mantendrán políticas que consideren que impactan de manera positiva en los objetivos del futuro gobierno.

Civila expresó además que no tienen la intención de hacer auditorías como ocurrió al inicio de la actual administración.

“Queremos poner el foco en lo que hay que hacer a futuro. No venimos con ese ánimo. Eso no quiere decir que si encontramos cosas que requieran un tipo de investigación más profunda, no la hagamos, ningún gobierno puede renunciar a eso”, agregó.