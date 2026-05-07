Diputado colorado presentó proyecto de ley para que las personas puedan ser sepultadas junto a sus mascotas

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un proyecto de ley que permita a las personas ser sepultadas junto a sus mascotas. La iniciativa toma como referencia experiencias que se han implementado en el exterior, como en Brasil, Estados Unidos, Alemania e Italia.

"Estamos planteando es que podamos ser sepultados con nuestros animales", explicó el legislador colorado. Se plantea que "ese vínculo afectivo que tenemos con nuestro perro, con nuestro gato, pueda perdurar más allá de la vida", argumentó.

"Esta propuesta no le genera daño a nadie", sostuvo. Schipani explicó que el proyecto es absolutamente voluntario, en el que la persona que quiera que su mascota sea enterrada en su ataúd o en su panteón deberá expresarlo con claridad una vez que la mascota fallezca", pero "si la persona fallece antes que la mascota va a tener que expresarlo antes del fallecimiento".

El proyecto trata "de entender cómo funcionan las nuevas familias, en donde hemos incorporado a los animales domésticos como parte integrante de la misma".