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SE ADELANTÓ EL INVIERNO

Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado y sensación térmica muy baja producto del viento, en particular en la zona costera, donde además siguen las lluvias aisladas.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta ventosa con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas en el sur y este. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con térmicas muy bajas, manteniendo algunas lluvias aisladas en la costa y marcado descenso de temperatura en la noche.

El sábado la mañana seguirá ventosa y fría con lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas manteniendo lluvias y lloviznas aisladas en la zona costera, comenzando a amainar el viento en la noche.

El domingo se espera un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo ligeramente nublado, continuando muy frio en la noche.

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Viernes 8

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º

Sábado 9

Zona Norte: máxima 13º y mínima -1º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º

Domingo 10

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º

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