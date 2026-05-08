De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta ventosa con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas en el sur y este. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con térmicas muy bajas, manteniendo algunas lluvias aisladas en la costa y marcado descenso de temperatura en la noche.
Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado y sensación térmica muy baja producto del viento, en particular en la zona costera, donde además siguen las lluvias aisladas.
El sábado la mañana seguirá ventosa y fría con lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este. En la tarde seguirá el tiempo frío y ventoso con bajas sensaciones térmicas manteniendo lluvias y lloviznas aisladas en la zona costera, comenzando a amainar el viento en la noche.
El domingo se espera un comienzo de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo ligeramente nublado, continuando muy frio en la noche.
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Viernes 8
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º
Sábado 9
Zona Norte: máxima 13º y mínima -1º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º
Domingo 10
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 4º
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