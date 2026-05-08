Disparos en la fortaleza del Cerro dejan a un hombre con una herida de bala en la cabeza

Fortaleza del Cerro. Foto: archivo Subrayado.

Un hombre de 28 años recibió un impacto de bala en la cabeza el jueves de noche cerca de la fortaleza del Cerro. Ingresó a la emergencia del hospital del Cerro en estado grave.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular desde la intersección de Cuba y José Batlle y Ordoñez, la misma intersección donde a principios de abril se registró el doble homicidio de un hombre y una mujer que fueron atacados a balazos.

Este jueves de noche los vecinos reportaron ráfagas de disparos cerca de la fortaleza. Llamaron al 911 y denunciaron disparos en régimen automático producto de un enfrentamiento entre bandas, según los vecinos.

El herido tiene cuatro antecedentes penales. La Policía trabaja en el caso para dar con los responsables del ataque.