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CERRO

Disparos en la fortaleza del Cerro dejan a un hombre con una herida de bala en la cabeza

Un hombre de 28 años ingresó el jueves de noche a la emergencia del Hospital del Cerro con un impacto de bala en la cabeza. Vecinos denunciaron ráfagas de disparos cerca de la fortaleza del Cerro.

Fortaleza del Cerro. Foto: archivo Subrayado.

Fortaleza del Cerro. Foto: archivo Subrayado.

Un hombre de 28 años recibió un impacto de bala en la cabeza el jueves de noche cerca de la fortaleza del Cerro. Ingresó a la emergencia del hospital del Cerro en estado grave.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular desde la intersección de Cuba y José Batlle y Ordoñez, la misma intersección donde a principios de abril se registró el doble homicidio de un hombre y una mujer que fueron atacados a balazos.

Este jueves de noche los vecinos reportaron ráfagas de disparos cerca de la fortaleza. Llamaron al 911 y denunciaron disparos en régimen automático producto de un enfrentamiento entre bandas, según los vecinos.

Foto: Subrayado. Recorrida general en la zona donde se escuchó la balacera en Marconi.
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El herido tiene cuatro antecedentes penales. La Policía trabaja en el caso para dar con los responsables del ataque.

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