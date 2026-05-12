RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPLEJO CULTURAL CRECE

Primer lavadero comunitario: funciona en Flor de Maroñas y enfoca el trabajo en mujeres jefas de hogar

"Muchas de ellas no tienen agua. Más allá del acceso al lavarropas, no tienen agua, y después son familias muy numerosas y esto les libera un tiempo para pensarse", señaló una de las psicólogas que trabajan allí.

lavadero-comunitario-1

En Flor de Maroñas funciona el primer y único lavadero comunitario, ubicado en el complejo cultural Crece.

Comenzó a funcionar en 2024 y se realizan lavados de ropa perteneciente a familias vulnerables, particularmente mujeres jefas de hogar que no acceden al agua o al lavarropas. Hay dos lavadoras, dos secadoras, mobiliario y artículos de higiene, entre otros elementos.

La psicóloga María Reyno, que trabaja allí, explicó que el lavadero funciona como primer punto de conexión con mujeres vulnerables para acercarlas al sistema, "liberar su tiempo, y poder acompañarlas y estar más cercanas en lo que es su vida cotidiana. Luego de tres años hoy podemos decir que la red expandió el uso", dijo.

Foto: Subrayado. Eusebio Vidal y María Manrupe.
Seguí leyendo

Mataron a un hombre de 30 años en Flor de Maroñas: la balacera incluyó al menos 18 disparos

Actualmente, son 27 las personas que utilizan este servicio, el 90% mujeres jefas de familia. También asisten personas en situación de calle y "usuarios con distintos motivos que los lleva a usar un lavadero comunitario", indicó Reyno.

"Muchas de ellas no tienen agua. Más allá del acceso al lavarropas, no tienen agua, y después son familias muy numerosas y esto les libera un tiempo para pensarse, sentirse, poder salir a buscar empleo, ir prolijos o prolijas a la escuela las infancias", agregó.

En el espacio también se pueden duchar y los miércoles funciona un dispositivo que le llaman "el ropero", con la posibilidad de tener "otro stock de ropa y un dispositivo muy lindo que funciona también es el hilando historias, para las mujeres, que empiezan a coser, bordar, y empiezan a armar todo un circuito bien interesante".

"El impacto que nosotras vemos es que cambia su circulación social a partir de este movimiento, que parece menor, pero después lleva un reflejo en la vida cotidiana de empoderamiento o de autonomía o sobre todo de mayor circulación", explicó Reyno y agregó que una persona que asiste al centro "empiezan a levantar la mirada, la ropa empieza a tener mayor rotación, su higiene personal refleja el poder acercarse a otros y a otras, vecinos y vecinas que han culminado el ciclo básico o bachillerato. Otros que han retomado su salud".

Virginia Olivera es madre de dos adolescentes, hace cinco años que participa de actividades del complejo Crece, pero hace pocos meses que es usuaria del lavadero.

"Me agendaron para que una vez a la semana traiga una valija mediana llena", dijo. "Te simplifica, te da mucho más descanso. Por ejemplo, yo en este momento estoy operada y se me recomplicaría lavar a mano con un brazo solo porque estoy operada de un brazo. Es poder abarcar un poco más de todo lo que uno quiere más o menos el día a día", añadió. En su caso, trabaja haciendo feria, y ahora está estudiando para terminar el liceo.

LAVADERO COMUNITARIO DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
PRÓXIMA SEMANA

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
ESPERA POR UN TRASPLANTE

Florencia tiene 18 años y un bebé de dos meses; tras el parto sufrió una rara cardiopatía y hoy depende de una máquina para vivir
Lavalleja

Dos mujeres murieron en un choque frontal en ruta 8, cerca de Villa Serrana
Tenía 60 años

Murió "Coquito" Rodríguez, exjugador campeón de América con Peñarol
niña al INAU

Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar

Te puede interesar

Moisés Martínez. Foto: Subrayado.
afirma que no hay riesgo de fuga

Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria a Moisés Martínez y solicitó informe a ITF sobre su salud mental
 Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.
VIVIENDAS DE INVE

Imputaron al joven detenido por el ataque a tiros que dejó un bebé baleado en la cabeza en Malvín Norte
Prisión preventiva para el joven de 20 años que estaba requerido y se entregó por homicidio en Pan de Azúcar
LA VÍCTIMA TENÍA 30 AÑOS

Prisión preventiva para el joven de 20 años que estaba requerido y se entregó por homicidio en Pan de Azúcar

Dejá tu comentario