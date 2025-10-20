RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA EL VIERNES 24

Primaria habilitó preinscripción presencial en jardines y escuelas para educación inicial y primer año

Será hasta el viernes 24 de octubre. En el momento, las familias deberán elegir cinco opciones en orden de preferencia. Necesitan cédula del niño y del adulto referente.

niños-escuela-transporte-escolar-archivo

Primaria habilitó desde este lunes y hasta el viernes 24 el período de preinscripción presencial para educación inicial y primer año de escuela.

La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, instó a las familias que aún no han inscripto vía digital (período que finalizó el 12 de octubre) a los niños de 3, 4, 5 y de primer año a concurrir a las escuelas y los jardines de infantes para preinscribir a los alumnos.

Las familias podrán hacer la preinscripción en cualquier escuela o jardín porque los datos del período presencial se sumarán a las realizadas vía digital y ahí el algoritmo del programa informático analizará una serie de aspectos para definir la escuela o jardín a la que asistirá el niño.

En el momento de la preinscripción, los adultos deberá elegir cinco opciones en orden de preferencia, las que también serán consideradas por el algoritmo.

Para la preinscripción, los adultos deberán llevar la cédula del niño y la del referente que lo inscribe, cuyo contacto quedará en la plataforma Guri. Además, se le consultará sobre los datos personales del alumno y la familia.

