Presupuesto: senadores del FA destacaron reasignación de unos $320 millones; la mayoría para ANEP, Udelar y UTEC

La bancada de senadores del Frente Amplio brindó este martes una conferencia de prensa en la que informó sobre las reasignaciones planteadas en el Presupuesto Nacional.

"Hoy comenzamos la discusión presupuestal en la Cámara de Senadores, luego de 28 días de trabajo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En este marco desde la bancada del Frente Amplio dimos a conocer la propuesta de reasignaciones a ser considerada en los próximos días".

El legislador señaló que se dispuso para la "seguridad cerca de 50 millones de pesos reasignados para fortalecer la Fiscalía General de la Nación, incluyendo: 30 millones para la Fiscalía, con 16 millones para la Unidad de Víctimas y 14 millones para una nueva fiscalía departamental en Toledo. 20 millones anuales para fortalecer las partidas de los operadores penitenciarios civiles. Se propone además aumentar del 5% al 10% el porcentaje de recursos que la Fiscalía obtiene del decomiso al crimen organizado y narcotráfico. Mejoras en el ingreso y formación de fiscales, incluyendo la creación de escuelas fiscales", indicó en su cuenta de X.

Y agregó: "Educación: 180 millones de pesos para la ANEP, 20 millones para la UTEC y 50 millones para UdelaR: 15 millones para extender el tiempo pedagógico y la oferta académica en Educación Técnica Profesional (UTU) en el interior, beneficiando a casi 2.000 estudiantes más. 45 millones para becas a estudiantes en el Consejo de Formación y Educación, con un umbral de casi 1.000 estudiantes beneficiados. 120 millones para extender el tiempo pedagógico en liceos (educación media), lo que podría beneficiar a casi 10.000 estudiantes más, especialmente en Montevideo y Canelones. 20 millones adicionales para la Universidad Tecnológica (UTEC) para infraestructura y formación. 50 millones para la Universidad de la República: 35 millones para un fondo de fortalecimiento de funcionarios no docentes y 15 millones para el mantenimiento de la infraestructura edilicia".

Por su parte, la senadora Bettiana Díaz publicó en su cuenta de la red social X que "la gran mayoría de los recursos van a ANEP, UDELAR y UTEC, También se atiende cultura, discapacidad, seguridad y justicia, particularmente Fiscalía y Unidad de Víctimas y Testigos. Las reasignaciones propuestas por unos $320 millones completan, junto a las ya realizadas en Cámara de Representantes, unos $1.100 millones. Educación en todos sus niveles, partida para penitenciarios, institutos de cultura, refuerzo para Víctimas y Testigos y una nueva Fiscalía".